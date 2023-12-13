БНТ: В Софии начался демонтаж памятника Советской армии

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В столице Болгарии городе София начали демонтаж памятника Советской армии. Об этом сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).
Отмечается, что рабочие начали с самой высокой части скульптуры и срезали руку солдата с пистолетом-пулеметом.
Как сообщалось ранее, на памятнике появились крупные коррозионные трещины глубиной около пяти сантиметров, так как десятилетиями сквозь бетонное основание фигур просачивалась влага. Бронзовые фигуры после реставрации будут включены в экспозицию Музея социалистического искусства.
По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, демонтаж памятника советским воинам-освободителям в Софии является варварством.
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Как сообщалось ранее, на памятнике появились крупные коррозионные трещины глубиной около пяти сантиметров, так как десятилетиями сквозь бетонное основание фигур просачивалась влага. Бронзовые фигуры после реставрации будут включены в экспозицию Музея социалистического искусства.
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Диана Аванесян