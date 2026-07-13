Бобовые и капуста связали со снижением риска болезней сердца у молодежи

13 июля 2026, 07:57

Потребление крестоцветных овощей снижает риск развития проблем с сердцем

Фото: iStock/Ivan-balvan

Австралийские исследователи обнаружили связь между рационом с бобовыми и крестоцветными овощами и более низкой вероятностью кардиометаболических нарушений у молодых людей. Об этом сообщает Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases.