Бобовые и капуста связали со снижением риска болезней сердца у молодежи
Австралийские исследователи обнаружили связь между рационом с бобовыми и крестоцветными овощами и более низкой вероятностью кардиометаболических нарушений у молодых людей. Об этом сообщает Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases.
Ученые проанализировали данные 638 жителей Австралии, средний возраст которых составлял около 22 лет. Добровольцы рассказали о привычках в питании. Затем специалисты сопоставили рацион с риском сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и нарушений обмена веществ. При расчетах учли пол, образ жизни и ряд сопутствующих факторов. Среди мужчин наиболее заметная связь прослеживалась при частом употреблении бобовых. В эту группу вошли горох, стручковая и запеченная фасоль, соя и другие виды фасоли. Риск проблем с сердцем и обменом веществ у любителей таких продуктов оказался примерно на 72% ниже, чем у тех, кто ел их редко.
У женщин лучшие показатели связали с регулярным присутствием в меню брокколи, цветной и белокочанной капусты. Высокое потребление крестоцветных овощей сопровождалось снижением расчетного риска примерно на 85%. Авторы работы подчеркнули, что результаты показывают статистическую связь и не подтверждают прямое защитное действие отдельных продуктов. Для точных выводов потребуются дополнительные исследования.
Правильное питание — это сбалансированный рацион, который обеспечивает организм энергией, белками, жирами, углеводами, витаминами и минералами. Его основой могут быть овощи и фрукты, цельнозерновые продукты, бобовые, рыба, нежирное мясо, яйца, кисломолочные продукты, орехи и растительные масла. Важно пить достаточно воды, соблюдать регулярный режим приемов пищи и выбирать разнообразные продукты, а не строить меню на строгих ограничениях.
При этом полезно сократить количество сладостей, соленых закусок, колбас, фастфуда, сладких напитков и другой сильно переработанной пищи. Не менее важен размер порций: даже полезные продукты стоит есть в умеренном количестве, ориентируясь на чувство голода и насыщения. Такой подход помогает поддерживать нормальный вес, улучшает самочувствие и снижает риск ряда хронических заболеваний.
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