Одна ночь без сна способна ухудшить работу мозга

13 июля 2026, 07:38

Терапевт Сухарева: всего одна бессонная ночь может вызвать когнитивное ухудшение

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Терапевт Ольга Сухарева предупредила, что даже разовый отказ от полноценного ночного отдыха отражается на когнитивных функциях и состоянии нервной системы. Об этом она написала в своем Telegram-канале.