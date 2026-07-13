Одна ночь без сна способна ухудшить работу мозга
Терапевт Ольга Сухарева предупредила, что даже разовый отказ от полноценного ночного отдыха отражается на когнитивных функциях и состоянии нервной системы. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
По словам специалиста, во время сна активнее работает глимфатическая система. Она обеспечивает движение спинномозговой жидкости между клетками мозга и выводит накопившиеся продукты обмена. Среди них — бета-амилоид. Этот белок связывают с повышенным риском болезни Альцгеймера при его избыточном накоплении в тканях мозга.
Сухарева отметила, что исследования фиксируют временный рост уровня бета-амилоида уже после одной бессонной ночи. Такое состояние может сопровождаться снижением концентрации, ухудшением памяти и замедлением мышления. Регулярный сон продолжительностью менее семи часов в сутки, по ее словам, ученые связывают с более высоким риском развития болезни Альцгеймера.
Болезнь Альцгеймера — прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, которое постепенно нарушает память, мышление и способность человека самостоятельно выполнять привычные действия. Чаще всего она развивается в пожилом возрасте, однако первые изменения в мозге могут начинаться за годы до заметных проявлений. Одной из ключевых особенностей болезни считают накопление патологических белков, в том числе бета-амилоида и тау-белка, из-за чего нарушается работа нервных клеток и со временем происходит их гибель. Точная причина заболевания остается не до конца изученной, но риск могут повышать возраст, наследственная предрасположенность, сердечно-сосудистые болезни, низкая физическая и умственная активность, курение, нарушения сна и неконтролируемый диабет.
На ранних стадиях человек может чаще забывать недавние события и разговоры, терять вещи, с трудом подбирать слова, путаться в датах, маршрутах или последовательности привычных действий. По мере развития заболевания появляются выраженная дезориентация, сложности с планированием и самообслуживанием, изменения настроения и поведения — тревожность, раздражительность, апатия или подозрительность. Болезнь Альцгеймера нельзя полностью вылечить, однако раннее обращение к врачу помогает исключить другие причины ухудшения памяти, начать симптоматическое лечение и подобрать меры поддержки. Для снижения рисков важны регулярный сон, физическая активность, контроль давления и уровня сахара в крови, полноценное питание, общение и интеллектуальная нагрузка.
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