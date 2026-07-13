Беременную, пережившую падение с седьмого этажа, скоро выпишут из больницы в Приморье
Беременную женщину, которая выпала с седьмого этажа во Владивостоке, сегодня выпишут из больницы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря регионального Минздрава Артема Днепровского.
Ранее в региональном Минздраве сообщили, что будущая мама, которая находилась на 30-й неделе беременности, выжила после падения с седьмого этажа. 28-летней пациентке повезло отделаться лишь ушибами. Медики отметили, что такие случаи — большая редкость в их практике. Сама пострадавшая предположила, что удар смягчило дерево, росшее под окнами дома.
По словам Днепровского, сейчас состояние женщины и её будущего ребёнка не вызывает опасений, поэтому дальнейшее наблюдение будет проходить амбулаторно.
Ранее «Радио 1» передавало, что на Багамских Островах при крушении легкомоторного самолёта погибли десять человек, включая участников группы The Pond Band и диджея. Речь идет о трагическом инциденте, который случился с туристическим самолётом Cessna 402C авиакомпании Flamingo Air.
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