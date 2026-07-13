Беременную, пережившую падение с седьмого этажа, скоро выпишут из больницы в Приморье

13 июля 2026, 06:31

Фото: iStock/SerrNovik

Беременную женщину, которая выпала с седьмого этажа во Владивостоке, сегодня выпишут из больницы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря регионального Минздрава Артема Днепровского.