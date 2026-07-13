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Россиянам назвали регионы с высоким риском заражения клещевым энцефалитом

В Московской области наблюдается высокий риск заражения клещевым энцефалитом
Фото: iStock/Nataba

В ряде российских регионов сохраняется высокий риск заражения клещевым энцефалитом, поэтому важно заранее вакцинироваться и соблюдать меры предосторожности. Об этом РИА Новости заявил доктор медицинских наук, профессор Мурад Шахмарданов.



По его словам, зоны повышенной опасности включают Калининградскую, Костромскую, Ярославскую, Тверскую, Ивановскую и Московскую области. В самой Москве риск отсутствует. Также в списке — Вологодская, Ленинградская, Новгородская, Псковская, Архангельская области и Карелия.

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Кроме того, опасность существует в Крыму, Севастополе, на большей части Поволжья, а также в Сибири. Шахмарданов подчеркнул, что на Дальнем Востоке энцефалит распространён практически повсеместно.

Эксперт посоветовал перед поездкой в эндемичные регионы сделать прививку. Находясь в опасной зоне, следует использовать репелленты, носить закрытую светлую одежду и регулярно осматривать себя и близких после прогулок на природе.

Ранее руководитель управления Роспотребнадзора Калининградской области Елена Бабура объяснила, какие места на теле чаще всего выбирает клещ. В их числе —— шея и подмышки, поскольку в этих местах наблюдается обильное кровоснабжение, при этом кожа здесь достаточно тонкая. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Мария Моисеева

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