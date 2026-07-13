Россиянам назвали регионы с высоким риском заражения клещевым энцефалитом

13 июля 2026, 01:43

В Московской области наблюдается высокий риск заражения клещевым энцефалитом

Фото: iStock/Nataba

В ряде российских регионов сохраняется высокий риск заражения клещевым энцефалитом, поэтому важно заранее вакцинироваться и соблюдать меры предосторожности. Об этом РИА Новости заявил доктор медицинских наук, профессор Мурад Шахмарданов.





По его словам, зоны повышенной опасности включают Калининградскую, Костромскую, Ярославскую, Тверскую, Ивановскую и Московскую области. В самой Москве риск отсутствует. Также в списке — Вологодская, Ленинградская, Новгородская, Псковская, Архангельская области и Карелия.



