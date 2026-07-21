Контрабанду ювелирных изделий на 36 млн рублей обнаружили таможенники у пассажирки из Дубая
Сотрудники Шереметьевской таможни выявили факт контрабанды ювелирных изделий на сумму 36 миллионов рублей. Недекларированные товары были найдены у 46-летней гражданки России, вернувшейся из Дубая. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС России.
В вип-зале аэропорта в ходе выборочного контроля женщину остановили в «зелёном» коридоре. В её ручной клади и багаже обнаружили 14 украшений, 19 пар серёг, четыре пары обуви и шесть аксессуаров известных брендов, таких как Cartier, Bulgari, Piaget, Chopard, Van Cleef & Arpels, GRAFF, Tiffany & Co, Boucheron, Chaumet, Chanel и Dior.
Пассажирка заявила, что эти ценности принадлежат ей лично, а с таможенными правилами она не знакома. Экспертиза подтвердила, что все изделия оригинальные и сделаны из золота 750 пробы и платины 950 пробы с драгоценными камнями, такими как бриллианты, сапфиры и берилл.
Против женщины возбудили уголовное дело по статье 194 УК РФ, часть 2 (уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере), что предусматривает наказание в виде лишения свободы до пяти лет или штрафа до 500 тысяч рублей. Однако, поскольку пассажирка признала свою вину, внесла таможенные платежи на сумму 9 миллионов рублей и возместила ущерб в двукратном размере – более 18 миллионов рублей, уголовное преследование было прекращено.
Читайте также: