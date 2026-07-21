Контрабанду ювелирных изделий на 36 млн рублей обнаружили таможенники у пассажирки из Дубая

21 июля 2026, 11:10

Таможенники нашли у пассажирки из Дубая ювелирные изделия на 36 млн рублей

Фото: пресс-служба ФТС России

Сотрудники Шереметьевской таможни выявили факт контрабанды ювелирных изделий на сумму 36 миллионов рублей. Недекларированные товары были найдены у 46-летней гражданки России, вернувшейся из Дубая. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС России.