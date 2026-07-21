Мусоровоз протаранил пассажирский автобус в Новоалтайске

21 июля 2026, 10:28

Фото: iStock/conejota

В Новоалтайске мусоровоз протаранил пассажирский автобус, следующий по маршруту №5. Об этом сообщили в пресс-службах ГУ МВД по Алтайскому краю и региональной прокуратуры.