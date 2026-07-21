Мусоровоз протаранил пассажирский автобус в Новоалтайске
В Новоалтайске мусоровоз протаранил пассажирский автобус, следующий по маршруту №5. Об этом сообщили в пресс-службах ГУ МВД по Алтайскому краю и региональной прокуратуры.
Автобус стоял на стоянке, когда мимо проезжал мусоровоз. Из него выпала конструкция для погрузки контейнеров и повредила корпус транспортного средства. За медицинской помощью обратились несколько человек.
Информация о состоянии пассажиров пока не поступала. Согласно информации ведомства, автобус получил серьёзные повреждения.
Сотрудники ГИБДД расследуют инцидент, уточняя все детали и причины случившегося. По поручению исполняющего обязанности прокурора Алтайского края Вячеслава Шипиева прокуратура Новоалтайска начала проверку в связи с ДТП, в котором участвовал пассажирский транспорт.
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