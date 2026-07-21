Россиянин оказался в реанимации после того, как поел уличную еду в Таиланде

21 июля 2026, 12:07

У туриста из Москвы остановилось сердце после отравления в Таиланде

Фото: Istock / peterscode

Во время отдыха в Таиланде у туриста из Москвы Дмитрия резко ухудшилось самочувствие после того, как он попробовал острые рёбра, купленные у уличного торговца на Walking Street. Об этом сообщает Mash.