Россиянин оказался в реанимации после того, как поел уличную еду в Таиланде
Во время отдыха в Таиланде у туриста из Москвы Дмитрия резко ухудшилось самочувствие после того, как он попробовал острые рёбра, купленные у уличного торговца на Walking Street. Об этом сообщает Mash.
По словам супруги, вскоре после еды у мужчины начались сильная тошнота, диарея и судороги. Несколько дней он пытался лечиться самостоятельно препаратами, привезёнными из России, однако его состояние продолжало ухудшаться.
В итоге супруги обратились в Thai International Hospital. Там Дмитрию стало ещё хуже — у него произошла остановка сердца. Врачи реанимировали мужчину около часа, после чего он длительное время находился на аппарате искусственной вентиляции лёгких.
Сейчас турист пришёл в сознание и уже дышит самостоятельно. При этом, по словам близких, у него сохраняются серьёзные проблемы с кратковременной памятью. МРТ не выявила поражений головного мозга, поэтому медики рассчитывают, что состояние удастся улучшить с помощью длительной реабилитации.
Вернуться в Россию Дмитрий сможет только в сопровождении врача. В настоящее время страховая компания согласовывает его медицинскую транспортировку.
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