Раскрыт доступный суперфуд для здорового долголетия
Нейробиолог Дэвид Кокс назвал доступный суперфуд, способствующий здоровому долголетию. Об этом пишет издание Mirror.
Кокс убежден, что изменения в питании, независимо от возраста, могут значительно улучшить здоровье и продлить жизнь. Он сам придерживается этой диеты и каждый день ест ягоды, чтобы поддерживать своё здоровье.
Нейробиолог особенно выделяет чернику и клубнику как свои любимые суперфуды. По его словам, эти ягоды являются важной частью его рациона благодаря содержанию салицилатов — натуральных химических веществ. Они помогают организму нейтрализовать «клетки-зомби», которые повреждены внутренними или внешними факторами, и облегчают иммунной системе процесс их удаления.
Под «клетками-зомби» Кокс понимает клетки, которые пострадали и не могут нормально функционировать. Организм ежедневно избавляется от таких клеток естественным образом через апоптоз (запрограммированную гибель клеток) или регенерацию.
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