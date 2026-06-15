Раскрыт доступный суперфуд для здорового долголетия

15 июня 2026, 08:21

Нейробиолог Кокс: Черника и клубника способствуют здоровому долголетию

Фото: iStock/Bojsha65

Нейробиолог Дэвид Кокс назвал доступный суперфуд, способствующий здоровому долголетию. Об этом пишет издание Mirror.