Россиян предупредили о схеме обмана мошенников с несуществующими турами и походами
Злоумышленники продают россиянам вымышленные туры и походы через поддельные страницы «клубов путешествий» в соцсетях. Об этом РИА Новости сообщила исполнительный директор Омского регионального отделения Ассоциации юристов России, адвокат Ирина Русина.
Она подчеркнула, что популярность индивидуальных и нестандартных туров постоянно увеличивается, чем и пользуются мошенники, всё чаще прибегая к схемам с активным отдыхом. Они создают в соцсетях сообщества с фотографиями Кавказа, Алтая, Байкала и Непала, публикуют поддельные отзывы и ложную программу походов.
Иногда преступники выдают себя за организаторов известных туристических клубов или обещают восхождение на гору с гарантированным результатом. Собрав группу, мошенники требуют предоплату, а затем объявляют об отмене похода из-за погоды, закрытия маршрута или других причин. Возврат средств постоянно «откладывается».
Русина рекомендует сверяться с официальным реестром при выборе туроператора или турагента, а также детально знакомиться с договором, маршрутом и стоимостью. Когда речь идёт об оплате клубного похода, следует настоять на письменном соглашении, подробной смете и прозрачных условиях возврата денег.
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