Россиян предупредили о схеме обмана мошенников с несуществующими турами и походами

15 июня 2026, 07:06

Юрист Русина: Мошенники создают «клубы путешествий» для любителей активного отдыха

Фото: iStock/nevodka

Злоумышленники продают россиянам вымышленные туры и походы через поддельные страницы «клубов путешествий» в соцсетях. Об этом РИА Новости сообщила исполнительный директор Омского регионального отделения Ассоциации юристов России, адвокат Ирина Русина.