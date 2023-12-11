США помогут Украине создать войска, способные сдержать ВС РФ в будущем

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США хотят помочь Украине достичь успеха на поле боя и сформировать вооруженные силы, которые в будущем будут способны сдерживать Россию. Такое заявление сделал глава Пентагона Ллойд Остин в рамках совместного выступления с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Вместе с нашими союзниками и партнерами мы полны решимости помочь Украине консолидировать и расширить ее возможности вести боевые действия, а также создать в будущем силы, способные отражать российскую агрессию в предстоящие годы», - сказал Остин.
Шеф Пентагона подчеркнул, что Вашингтон продолжит поддерживать Украину. Также он отметил, что США планируют принять меры для сдерживания российской агрессии в будущем, в том числе в случае, если она будет направлена на страны НАТО.
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