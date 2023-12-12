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Поковник армии США в отставке, экс-сотрудник госдепартамента Энн Райт заявила, что мирный диалог между Москвой и Киевом подорвали Соединённые Штаты.
«Когда идут мирные переговоры, их не следует торпедировать. Когда США якобы стоят за этим, и я не думаю, что "якобы". Есть множество документов. Я имею в виду, бывший канцлер Германии сказал, что его усилия по установлению мира между Россией и Украиной были торпедированы США. И экс-премьер Израиля Нафтали Беннет сказал то же самое. Так что мы должны работать во имя мира и не пытаться мешать этому», — цитирует РИА Новости слова Райт в ходе заседания Совбеза ООН.
Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что всё оружие, выпрошенное Зеленским во время визита в США, будет перемолото российской армией. Подробнее об этом в материале «Радио 1».
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