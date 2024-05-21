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Боеприпас едва не убил ребенка в Белгородской области

В Белгородской области семилетний ребенок пострадал из-за боеприпаса
21 мая 2024, 14:44
Фото: iStock/Andrii Zorii

Фото: iStock/Andrii Zorii

Семилетний ребенок пострадал в Белгородской области при неосторожном обращении с боеприпасом.
Все случилось в селе Колосково Валуйского городского округа Белгородской области, рассказал в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, ребенок получил повреждение мягких тканей обоих стоп. Его экстренно госпитализировали в районную больницу, а после – отвезут в детскую областную клиническую больницу.



Губернатор напомнил, чтобы родители внимательнее следили за детьми, отметив, что «безответственность взрослых приводит к трагедиям».

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#белгородская область
#ребёнок
#боеприпас
Стало известно, сколько россиян считают себя трудоголиками
Опрос: Почти треть россиян считают себя трудоголиками
21 мая 2024, 15:04

Фото: iStock/Ridofranz

Опрос сервиса «Работа.ру» показал, что 31% россиян называют себя трудоголиками.
В то же время, 36% заявили, что иногда у них проявляются черты трудоголизма, а 33% респондентов отметили, что не считают себя трудоголиками.

Отмечается, что чаще трудоголизм свойственен женщинам, чем мужчинам.

«10% респондентов пожаловались, что трудоголизм постоянно мешает их работе. Такой ответ чаще всего выбирали IT-специалисты. 37% сталкиваются с неприятностями из-за чрезмерной потребности в работе иногда. В этом случае в основном страдают работники банковской отрасли и сферы торговли», — приводит RT текст исследования.

А опрос СК «Росгосстрах» и банка «Открытие» показал, что каждый пятый россиянин хотел бы вложиться в недвижимость и зарабатывать на ней.

При этом указывается, что 64% опрошенных владеют собственным жильём, 23% живут с родственниками, а 13% арендуют жильё.

«Опрос показал, что в отличие от собственников, проживающих в своих квартирах, большинство тех, кто сдаёт жилье в аренду, оформляют полис страхования недвижимости и имущества. О наличии страховки в ходе опроса заявили 60% арендодателей», — добавила в беседе с «Известиями» начальник Управления выплат по страхованию имущества и ответственности ПАО СК «Росгосстрах» Юлия Серова.

Ранее опрос «Зарплаты.ру» и «Консоль.Про» показал, что 72% работающих россиян считают наиболее подходящим временем для смены работы продолжительные майские праздники весной.

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В СПЧ назвали дикостью слова родни сбежавшей чеченки
Член СПЧ Меркачева назвала дикостью слова родни сбежавшей чеченки Заурбековой
21 мая 2024, 14:47

Фото: iStock/Paul Gorvett

Член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева назвала дикостью слова родни сбежавшей от них 19-летней чеченки Лии Заурбековой. Об этом Меркачева написала в своем Telegram-канале.
По словам члена СПЧ, она изучала древние книги, в том числе и Коран. Однако нигде не было информации о том, что выросшие дети являются собственностью родителей или, что женщина — это вещь.

Меркачева добавила, что в Коране также не указывается, что насилие — это норма, а принятое обществом право может игнорироваться.

Ранее 44-летний Беслан Заурбеков все же признал, что девушку пытались удержать дома. По его словам, в семье все делалось для того, чтобы Лия не смогла уехать.

Напомним, 19-летняя Лия Заурбекова сбежала от семьи из Красногорска в Москву. По словам самой девушки, она ушла из дома из-за психологического и физического давления. Однако спустя несколько дней отец нашел ее. После чего Заурбековой все же удалось покинуть Россию.

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#коран
#чечня
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Эксперт назвала лучшее время для тренировок
Эксперт Гладкина: Лучшее время для тренировок — 11 часов утра
21 мая 2024, 14:39

Фото: iStock/lzf

Важно исходить из собственных ощущений при выборе времени для тренировок. при есть ряд научных исследований о том, как время тренировки сказывается на сердечно-сосудистой системе.
Об этом в эфире «Радио 1» заявила эксперт по оздоровлению организма и питанию Евгения Гладкина.

«Ученые медицинского центра Нидерландов на протяжении восьми лет проводили исследования. Практически 3000 пациентов участвовали в этом эксперименте. И выяснилось, что самое оптимальное время, которое максимально помогает людям предотвратить и инсульт, и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, это 11 утра. То есть такое время для многих покажется совершенно неудобным и нереальным, потому что это рабочее время у большинства людей, тем не менее, выяснилось, что именно 11 утра», — отметила Гладкина.
На втором месте, по словам эксперта, интервал с 8 утра до 11. То есть это утренний период, когда человек обычно просыпается. Гладкина отметила, что это время тоже очень хорошо подходит с точки зрения профилактики различных заболеваний.

Вечерние тренировки стоят на последнем месте. Эксперт заявила, что они тоже полезны, но показывают результаты хуже других временных интервалов. Поэтому, делает вывод Гладкина, всем, кому хочется прожить долгую и здоровую жизнь, стоит обратить внимание на данные рекомендации. В то же время эксперт считает, самое важное это регулярность и дисциплина.

«Когда у нас есть регулярность, когда у нас есть дисциплина, когда мы имеем какой-то определенный свой график, наш организм уже встраивается в него, он уже ждет этих тренировок. И очень важно иногда даже заставлять себя для того, чтобы были результаты», — подчеркнула Гладкина.
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#тренировки
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Петербургский депутат Крупник призвал криминализировать рекламу онлайн-казино
21 мая 2024, 14:32

Фото: iStock/Wpadington

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил криминализировать любую рекламу онлайн-казино на площадках в отечественном сегменте интернета.
Он объяснил, что такая мера призвана уберечь доверчивых граждан от потери средств.

«Прошу рассмотреть возможность криминализации любой рекламы или продвижения онлайн-казино на блогерских и иных площадках в отечественном сегменте интернета. Такой шаг нанесёт значительный урон рекрутированию новых игроков и снизит доходы этих подпольных организаций», — приводит RT текст обращения Крупника на имя министра юстиции России Константина Чуйченко.

До этого стало известно, что Госдума приняла закон о введении максимального лимита в 100 тыс. руб. на разовые банковские переводы для граждан без открытия счёта при упрощённой идентификации. Как передаёт АГН «Москва», законопроект был разработан в целях снижения рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о запрете иноагентам участвовать в выборах всех уровней.

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#законопроект
#реклама
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Отец бежавшей от родни чеченки впервые прокомментировал обвинения в ее избиении
Отец Заурбековой Беслан заявил, что она может влюбляться только в чеченцев
21 мая 2024, 13:51

Фото: iStock/torwai

Отец 19-летней чеченки Лии Заурбековой, которая обвинила родственников в физическом и психологическом насилии и бежала из России, впервые прокомментировал ситуацию и заявил, что его дочери можно влюбляться только в мужчин своей национальности. Об этом информирует ИА «Регнум».
Уточняется, что 44-летний Беслан Заурбеков все же признал, что девушку пытались удержать дома. По его словам, в семье все делалось для того, чтобы Лия не смогла уехать.

Беслан Заурбеков удивлен, что его дочь скрывается от него, ведь он ей «не враг». Отец чеченки отметил, что родственники будут продолжать поиски Лии. Мужчина также добавил, что знаком с избранником дочери и для пары может быть только один выход — молодой человек должен принять ислам, иначе девушка будет наказана.

Напомним, 19-летняя Лия Заурбекова сбежала от семьи из Красногорска в Москву. По словам самой девушки, она ушла из дома из-за психологического и физического давления. Однако спустя несколько дней отец нашел ее. После чего Заурбековой все же удалось покинуть Россию.

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#рф
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В Химках завершаются работы по капитальному ремонту дорог округа
21 мая 2024, 13:44

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки

В Новых Химках завершают работы по капремонту дорог. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.
Ремонт проводился на пересечении улицы Дружбы, Юбилейного проспекта, Молодежного проезда, а также на улице Панфилова.

«На участках в Новых Химках рабочие уже провели фрезеровку старого дорожного полотна, отрегулировали люки и колодцы. Приступили к проливу битума, укладке нового асфальта. На финальном этапе нанесут разметку. Всего в этом году отремонтируем семь участков дорог. Общая площадь работ составляет почти 100 тысяч квадратных метров», – подчеркнлу глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Следующие ремонты коснутся дорог на Вашутинском шоссе, Пролетарской улице, на участке вблизи деревень Покров, Веревское и Клушино. Кроме замены дорожного полотна, модернизируют бордюры, ограждения, опоры освещения и дорожные знаки.

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Копирайтеры и официанты: куда подросткам пойти работать летом в Подмосковье
Где подростки могут работать на летних каникулах: трудовые права, оплата труда
21 мая 2024, 13:16

Фото: iStock/JackF

В Московской области школьники и студенты часто стараются найти подработку на время летних каникул.
Какие права имеют подростки при трудоустройстве, а также как и куда они могут пойти работать в Московской области, читайте в материале «Радио 1».

Права несовершеннолетних при устройстве на подработку/работу


Согласно Трудовому кодексу РФ, несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет имеют право на льготные условия труда. Им оказывается помощь по организации временного трудоустройства в свободное от учебы время.

«Для школьников и студентов до 18 лет устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени. Так, молодые люди в возрасте от 16 до 18 лет не могут работать более 36 часов в неделю, а подростки в возрасте от 14 до 16 лет – более 24 часов в неделю», — говорится в законе.

Также несовершеннолетних запрещено привлекать к ночным и сверхурочным работам и к работе в выходные дни. Тех, кто не достиг совершеннолетия, также нельзя принимать на испытательный срок или на работу, где требуются специальные знания и навыки.

Подростку-соискателю нужно обязательно заключить трудовой договор с работодателем. При этом, если ему уже исполнилось 16 лет, он может это сделать самостоятельно, если же он младше этого возраста, то в обязательном порядке понадобится согласие родителей.

Где и кем несовершеннолетним можно трудоустроится в Московской области


В Подмосковье школьники могут трудоустроится через личное обращение в центр занятости Московской области или МФЦ, а также на сайтах различных государственных учреждений, через специальные сервисы по подбору вакансий или с помощью знакомых.


Для устройства на работу через МФЦ и Центр занятости несовершеннолетнему необходимо заполнить заявление-анкету или согласие с предложением о предоставлении государственной услуги по организации временного трудоустройства, иметь при себе паспорт.



После подачи всех документов подросток получает либо направление для трудоустройства, либо выписку из банка вакансий и работодателей об отсутствии вариантов временного трудоустройства. Направление или выписку подросток получит в тот же день, в который он подал документы.


Ребята могут устроиться вожатыми в городские лагеря и в детские лагеря при школах. Также почти во всех муниципалитетах среди предлагаемых есть вакансии официанта, дворника, почтальона, подсобного рабочего, уборщика, садовника, рабочего по благоустройства или курьера куда могут взять школьника.


Работа для подростка в интернете


Современные технологии позволяют подросткам работать не только очно, но и удаленно. Например, небольшие сайты, блоги и Telegram-каналы часто ищут модераторов, дизайнеров, видеомонтажеров. При наличии релевантных навыков и портфолио они могут рассмотреть и кандидатуру несовершеннолетнего работника. Школьникам с высоким уровнем грамотности подойдет работа копирайтера или автора постов в соцсетях. Начинающие IT-специалисты могут попробовать продать свой макет сайта или идею для приложения.

Кроме того, в Сети существуют сервисы по «накрутке» просмотров и отзывов. Они дают сотрудникам различные задания — например, написать комментарий к товару на маркетплейсе или оценить работу сервиса. Оплата небольшая, зато устроиться туда не очень сложно.

Заработная плата несовершеннолетних


При повременной оплате труда заработная плата работникам в возрасте до 18 лет выплачивается с учетом сокращенной продолжительности работы. Работодатель может за счет собственных средств производить им доплаты до уровня оплаты труда работников соответствующих категорий при полной продолжительности ежедневной работы.

Оплата труда работников в возрасте до 18 лет, обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и работающих в свободное от учебы время, производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки.

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#договор
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Последний звонок в 2024 году: когда пройдет, традиции праздника выпускников
Последний звонок в 2024 году: дата, традиции и история праздника, как отмечают в России и других странах
21 мая 2024, 12:31

Фото: istock / Ekaterina Utorova

В конце мая в российских школах традиционно проводятся «последние звонки». Как этот праздник отмечали раньше, какие традиции сохранились и как проходит торжество в других странах расскажет редакция «Радио 1».

Когда будет последний звонок в 2024 году


Российским школам Минпросвещения рекомендовало провести последние звонки в 2024 году 24 и 25 мая — эти дни выпадают на пятницу и субботу. Однако каждое образовательное учреждение может самостоятельно выбрать конкретную дату празднования.

История праздника «Последний звонок»


Впервые последний звонок прошел в одной из краснодарских школ в 1948 году. Инициатором мероприятия стал директор учреждения, заслуженный педагог СССР Федор Брюховецкий. Именно он считается основоположником таких школьных традиций, как празднование Дня знаний 1 сентября и последнего звонка. Однако в массы идея Брюховецкого не пошла. Лишь некоторые школы последовали его примеру.

К идее празднования последнего звонка и Дня знаний вновь пришли только в 1970-е годы.

Традиции «Последнего звонка» со времен СССР


Многие из традиций советского праздника дошли и до наших дней. Например, на современных школьных линейках или последних звонках можно увидеть учениц в коричневых платьях с белым воротничком, а поверх них — нарядные белые фартуки. Именно этот элемент в СССР считался негласным символом торжественного «Последнего звонка».

Необходимым атрибутом праздника считалась и лента выпускника. Как правило, на таких лентах красного или белого цвета указан год окончания школы. Также было принято оформлять тематические стенгазеты. В них указывалась краткая информация о каждом старшекласснике.

Перед началом торжественной части классный руководитель и директор школы традиционно произносили речь. Они поздравляли выпускников с окончанием школы, давали напутственные советы.

Далее проходила праздничная часть. Выпускники выступали с подготовленными сценками, танцевали, исполняли песни, читали стихотворения. Выпускной вальс также являлся неотъемлемой частью торжества. К его подготовке подходили с особым трепетом. В некоторых школах к постановке танца привлекали хореографов.

Самая важная и заключительная часть праздника – последний звонок.

Обычно, право дать последний звонок получает девочка-первоклассница. Ученик выпускного класса сажает ученицу младших классов на плечо и проносит через всю линейку, пока она звонит в украшенный бантом колокольчик. Большинство традиций празднования последнего звонка сохранились и в современных школах.


Как отмечают «Последний звонок» в других странах


В Европе традиции последнего звонка кардинально отличаются от тех, к которым привыкли российские школьники. Например, в Швеции и Финляндии принято устраивать настоящие вечеринки. Выпускники гуляют по главным улицам города, катаются на арендованных автобусах. По традиции, у каждого выпускника есть морская фуражка, на которой учителя оставляют свои пожелания.

В Германии за несколько недель до выпускного ученики старших классов начинают подшучивать над преподавателями, беседовать с ними на личные темы. Считается, что таким образом выпускники вступают во взрослую жизнь.

Еще одна интересная традиция празднования последнего звонка существует в Италии. Там выпускники устраивают для своих учителей торжественный ужин. При этом деньги на праздник не принято брать у родителей. Молодые люди заблаговременно устраиваются на подработки и готовятся к предстоящему школьному торжеству.

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Представители Подмосковья стали призерами хакатона по искусственному интеллекту
21 мая 2024, 12:25

Фото: пресс-служба проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект»

Три участника из Московской области заняли призовые места в Уральском федеральном окружном хакатоне. Об этом сообщила пресс-служба проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект».
Уральский федеральный окружной хакатон проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» завершился в Челябинске.

«Очень хорошие работы представили команды, кесодержатели остались довольны. Я думаю, что новые решения принесут пользу ИТ-отрасли Челябинской области. Самое главное, чтобы те решения, которые были представлены, пошли на пользу компаний, в том числе Южно-Уральской железной дороге», — подчеркнул на церемонии награждения заместитель губернатора Челябинской области Александр Козлов.

Руслан Черненко из Подмосковья вместе с командой выиграл первое место в кейсе «Приведение номенклатуры участников рынка к официальному Классификатору Строительных Ресурсов». В кейсе Минприроды России «Классификация парнокопытных» второе место заняла команда «Заводчане». В ее состав вошли Борис Петросян и Валерий Гуров из Московской области.

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