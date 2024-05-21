Боеприпас едва не убил ребенка в Белгородской области

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Семилетний ребенок пострадал в Белгородской области при неосторожном обращении с боеприпасом.
Все случилось в селе Колосково Валуйского городского округа Белгородской области, рассказал в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
По его словам, ребенок получил повреждение мягких тканей обоих стоп. Его экстренно госпитализировали в районную больницу, а после – отвезут в детскую областную клиническую больницу.
Губернатор напомнил, чтобы родители внимательнее следили за детьми, отметив, что «безответственность взрослых приводит к трагедиям».
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По его словам, ребенок получил повреждение мягких тканей обоих стоп. Его экстренно госпитализировали в районную больницу, а после – отвезут в детскую областную клиническую больницу.
Губернатор напомнил, чтобы родители внимательнее следили за детьми, отметив, что «безответственность взрослых приводит к трагедиям».
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Алёна Самарева