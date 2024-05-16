Гладков сообщил о двух пострадавших при обстреле Шебекино

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Вооруженные силы Украины обстреляли город Шебекино из реактивной системы залпового огня. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки пострадали двое мужчин.
«ВСУ обстреляли город Шебекино из РСЗО. По предварительной информации, два мирных жителя пострадали: у одного мужчины [зафиксировано] осколочное ранение левой кисти, у второго мужчины - осколочное ранение спины», — проинформировал он в своём Телеграм-канале.Пострадавших доставили в медицинские учреждения города. По данным губернатора, в результате прямых попаданий загорелся гараж на территории частного дома, а также автомобиль.
Также зафиксированы повреждения в восьми домах: один из них частично разрушен, а в остальных выбиты окна.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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Алина Юрчак