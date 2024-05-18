Гладков: ВСУ нанесли удар по сельхозпредприятию в Красном Белгородской области

Фото: iStock/RamonCast
Украинские войска нанесли удар по посёлку Красное в Белгородской области, об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
«Есть повреждения на территории сельскохозяйственного предприятия — пробиты кровли и посечены фасады и стены в мастерских, также повреждено оборудование, сельхозтехника и грузовое авто. Также есть повреждение на линии электропередачи, без света частично остаются жители следующих населенных пунктов: Красное, Мухин, Панков и Первомайский», — рассказал губернатор Белгородской области.
К счастью, в результате атаки никто из местных жителей не пострадал, уточнил Гладков.
В настоящий момент оперативные службы продолжают подомовой обход попавшей под обстрел территории.
Напомним, на прошлых выходных ВСУ совершили в Белгороде страшный теракт. Осколок украинской ракеты попал в жилую многоэтажку, в результате чего целый подъезд дома оказался разрушенным. По последним данным в результате теракта погибли 17 человек.
Читайте также:
Теракт в Белгороде: Сколько человек погибло и рухнут ли оставшиеся подъезды
Гладков: Шебекино обстреляли из РСЗО, пострадали два человека
Губернатор Гладков: в результате атаки ВСУ на Белгород пострадала женщина
Евгения Парфентьева