Боец СВО из Томской области пытается оформить опеку над младшим братом-сиротой

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Боец СВО из Томской области пытается уволиться с военной службы, чтобы взять опеку над оставшимся без родных младшим братом, об этом стало известно РИА Новости.
По информации агентства, 25-летний Константин Ворончихин из Томской области был призван на специальную военную операцию в сентябре 2022 года. При этом Ворончихин был единственным опекуном своего младшего брата. Их отца лишили родительских прав, а мать умерла от рака в 2023 году.
Как пишет издание, власти пытаются помочь семье и уже направили запрос в Минобороны РФ. Сейчас обязанности опекуна выполняет гражданская супруга Ворончихина.
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«Опекун Константин хочет демобилизоваться, чтобы жить вместе с братом и выполнять свои опекунские обязанности, так как у Матвея нет больше близких, кроме брата», — сообщили РИА в районной администрации.
Как пишет издание, власти пытаются помочь семье и уже направили запрос в Минобороны РФ. Сейчас обязанности опекуна выполняет гражданская супруга Ворончихина.
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Евгения Парфентьева