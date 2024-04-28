Осуждённому в Киргизии бойцу СВО предоставят временное убежище в РФ

Фото: iStock/Sinenkiy
Участнику специальной военной операции из Киргизии Аскару Кубанычбеку уулу предоставят временное убежище в России, об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своём Telegram-канале.
«Еще до начала спецоперации Аскар жил в России и работал в киноиндустрии. В 2022 году он добровольцем направился в зону боевых действий. В Киргизию вернулся из-за болезни отца, был подвергнут уголовному преследованию и обвинен в наемничестве», — рассказала Волк.
На Родине военного обвинили в наёмничестве и подвергли уголовному преследованию за участие в специальной военной операции.
Как сообщила Волк, 18 апреля у Аскара приняли документы для предоставления временного убежища в России.
Читайте также:
МВД РФ предложило оборудовать детские лагеря укрытиями от беспилотников
Бил силовиков и угрожал им: МВД раскрыло подробности задержания главы МЧС Чечни Цакаева
МВД РФ объявило в федеральный розыск феминистку Залину Маршенкулову
Евгения Парфентьева