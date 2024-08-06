«Боевые бомжи»: стало известно о методах Пригожина по набору в ЧВК «Вагнер»

Фото: РИА Новости/Елена Копылова
Бывший глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин принципиально брал в свою команду тех, кто отбывал наказания около 20 лет за серьезные преступления. Те, кто сидел за «бытовуху», его не интересовали.
Об этом рассказал экс-боец организации в беседе с изданием «Царьград». Собеседник лично отбывал 28 лет, первый бой у него состоялся в Луганске за местную автозаправку, все было удачно. После этого «Вагнеровцы» изменили к нему отношение, и он стал для них «своим».
Штурмовиков звали «боевыми бомжами», поскольку они не имели шевронов и опознавательных знаков. ЧВК «Вагнер» принимала участие в зоне спецоперации на Украине, а также в Сирии и других конфликтах.
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Никита Кротов