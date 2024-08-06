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«Боевые бомжи»: стало известно о методах Пригожина по набору в ЧВК «Вагнер»

Бывший боец «Вагнера» рассказал о методах Пригожина по набору в ЧВК
06 августа 2024, 17:15
Фото: РИА Новости/Елена Копылова

Фото: РИА Новости/Елена Копылова

Бывший глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин принципиально брал в свою команду тех, кто отбывал наказания около 20 лет за серьезные преступления. Те, кто сидел за «бытовуху», его не интересовали.


Об этом рассказал экс-боец организации в беседе с изданием «Царьград». Собеседник лично отбывал 28 лет, первый бой у него состоялся в Луганске за местную автозаправку, все было удачно. После этого «Вагнеровцы» изменили к нему отношение, и он стал для них «своим».

Штурмовиков звали «боевыми бомжами», поскольку они не имели шевронов и опознавательных знаков. ЧВК «Вагнер» принимала участие в зоне спецоперации на Украине, а также в Сирии и других конфликтах.

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#россия
#вагнер
#новости
Более 160 домов в Подольске в этом году снабдят индивидуальными тепловыми пунктами
Более 160 домов в Подольске снабдят индивидуальными тепловыми пунктами
06 августа 2024, 17:21

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Свыше 160 домов в городском округе Подольск планируют в этом году оснастить индивидуальными тепловыми пунктами. Это снизит теплопотери в случае аварии на трубопроводе за счёт уменьшения давления на тепловых сетях. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, который осмотрел один из таких пунктов на улице Большой Серпуховской.
«Наша задача – максимально устанавливать ИТП в старых домах. Благодаря этому можно подавать тепло на верхние этажи, регулировать подачу в тех МКД, которые нуждаются в повышении давления или, наоборот, в понижении. Автоматическая система по температуре наружного воздуха сама решает, какую температуру подавать в квартиры. Всё это позволяет экономить деньги и тепло, более рационально расходовать ресурсы», – рассказал губернатор.
Ранее сообщалось, что Воробьёв осмотрел котельную в подольском микрорайоне Шепчинки и объявил, что её реконструируют к отопительному сезону.

В этом году в округе обновят ещё две котельные – в микрорайонах Климовск и Парковый. Кроме того, капитально отремонтируют около 30 км теплосетей. Работы в основном коснутся Климовска, Паркового, Шепчинок, Межшоссейного, Центрального и Ново-Сырова.

В последнем к тому же построят почти 600 м новых теплосетей, это позволит ввести дополнительные мощности и обеспечить теплом самые отдалённые дома.

Как рассказал директор МУП «УК Подольск» Владимир Шабалдас, всего в городском округе насчитывается 1990 многоквартирных домов, из них 1585 – в управлении МУП. Около 600 МКД имеют возраст от 50 до 70 лет. Износ внутренних инженерных сетей в них составляет около 70%. Сейчас идёт активная работа по подготовке многоквартирных домов к зиме.

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#реконструкция
#мкд
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В России стартовал проект «Бизнес.Наставник» для молодёжи
06 августа 2024, 16:59

Фото: iStock/FabrikaCr

Проект «Бизнес.Наставник», нацеленный на создание и развитие сообщества молодых предпринимателей, стартовал в России, его реализует Росмолодёжь совместно с общероссийским Центр содействия молодым специалистам, сообщает пресс-служба Федерального агентства по делам молодёжи.
«Мероприятия в рамках проекта «Бизнес.Наставник» трека «Росмолодёжь.Бизнес» будут проводиться с 5 августа по 1 декабря 2024 года в гибридном формате — дистанционно с очными мероприятиями», — говорится в сообщении.
Участники проекта делятся на две категории: «Наставник» и «Наставляемый». Наставником может стать участник от 18 до 35 лет, нацеленный на передачу своих знаний и опыта начинающим предпринимателям. Наставляемый — это участник от 14 до 35 лет с запросом на менторское сопровождение.

Всего в проекте примут участие около 900 опытных и начинающих молодых бизнесменов.

Подробная информация о проекте размещена по ссылке.

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#россия
#предприниматели
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Аномально и изнуряюще: Синоптик рассказала о погоде в августе
Синоптик Позднякова: в августе температура может достичь 30°C
06 августа 2024, 16:52

Фото: iStock/DOF

Август начался дождливо, но жители Москвы и Подмосковья продолжают надеяться и ждать возвращения тепла и даже жары, чтобы сохранить в себе летнее настроение.
Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Радио 1» заявила, что аномальной жары ожидать не стоит, однако температура может приблизиться к 30°C.

«Прямо аномально жарко не будет, а то, что максимальная температура в середине месяца сможет достигнуть отметки 30 — вполне вероятно. Модели долгосрочных прогнозов погоды не исключают такое развитие синоптических процессов. Но изнуряющей жары ждать не стоит, потому что высота солнца значительно ниже, чем она была в июне и июле, поэтому жара мы можем даже не заметить», — сказала эксперт.

Она также подробно рассказала, какая погода ждет жителей Москвы и Московкой области в августе.

«Пока у нас пониженное атмосферное давление, а начиная с 12 числа погода будет постепенно определять область повышенного атмосферного давления, то есть дождей будет значительно меньше. Ночная температура останется примерно на уровне 11-16°C, а дневная будет превышать отметку 25°C», — поделилась специалист.

По ее словам, жаркая погода в августе не является чем-то удивительным, потому что это замечалось в истории и ранее.

«Каждый пятый год у нас в августе месяце наблюдается хотя бы один день, когда температура превышает отметку 30°C. В 2010 году экстремальная жара в августе длилась 9 суток подряд», — рассказала специалист.

Татьяна Позднякова уточнила, что приближающаяся комфортная августовская погода продлится 4-5 дней, которые выпадут как раз на выходные, однако 10 и 11 августа обещают быть дождливыми и неблагоприятными.

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Воробьёв назвал срок реконструкции котельной в подольском микрорайоне Шепчинки
06 августа 2024, 16:45

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Котельную в подольском микрорайоне Шепчинки реконструируют к отопительному сезону. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, приехавший проверить ход работ по подготовке домов к зиме.
Котельная обеспечивала теплом 52 многоквартирных дома и пять социальных объектов. Ей уже полвека, она устарела и не справлялась с нагрузкой. Поэтому было решено провести полную модернизацию. В Шепчинках глава региона также встретился со старшими по домам.
«В этом микрорайоне изношенный жилой фонд и системы теплоснабжения. Наша задача – к середине сентября подготовить к работе четыре котла в котельной и сети. Качественное теплоснабжение состоит из трёх слагаемых: когда работает котельная, когда теплосети надёжные и когда внутридомовые инженерные сети – на соответствующем уровне. Как бы не блестел котёл, какими бы ни были красивыми трубы, крайне важно, чтобы всё, что в доме, также не было устаревшим», – пояснил губернатор.
Он добавил, что котельная строится с перспективой комплексного развития территории, а жильцов аварийных домов будут расселять.

В январе во время сильных морозов в Шепчинках случилось несколько аварий. Объекты были оперативно переключены на новую котельную, пострадавшие квартиры отремонтировали, а желающим выплатили компенсации.

Реконструируемая котельная значительно увеличит мощность и обеспечит теплом дополнительные дома и соцобъекты. Там уже залили фундамент и сейчас монтируют оборудование, опорные конструкции, трубопроводы, подводящего газопровода. Кроме того, начались подготовительные работы для прокладки высоковольтного электрокабеля.
«Мощность котельной вырастет до 60 гигакалорий в час, ранее она составляла всего 12 гигакалорий. За счёт этого мы сможем надёжно обеспечить подачу тепла рассказал гендиректор АО «Мытищинская теплосеть», председатель Ассоциации «Мособлтеплоэнерго» Андрей Осин.
Он добавил, что уже демонтировано всё старое оборудование, его заменили на новое. Установили три из четырёх современных котлов, а также насосные группы, новую станцию химводоподготовки. К пуско-наладочным работам планируется приступить 15 сентября. До начала отопительного сезона объект должен быть полностью готов к эксплуатации.

Воробьёв также осмотрел центральный тепловой пункт на улице Народной. Туда от котельной ПТЭК проложили тепломагистраль, и тепло и горячая вода стали поступать на весь микрорайон.

Также губернатор проверил, как идёт обновление сетей внутри жилых домов, подготовка подвалов к зиме, работа с управляющими и обслуживающими организациями, подбор рабочих и слесарей. Сейчас в Подольске действуют 10 аварийных бригад. Осенью планируют сформировать 30 таких групп.

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#подмосковье
#московская область
#андрей воробьёв
#губернатор
#подольск
#котельная
#реконструкция
#теплоснабжение
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Лесным пожарным Шатуры и Воскресенска передали две спецмашины
06 августа 2024, 16:30

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Два седельных тягача с полуприцепами на базе полноприводных шасси МАЗ для перевозки спецтехники передали лесопожарным станциям в Воскресенске и Шатуре в рамках модернизации материально-технической базы Центрлесхоза Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного Комитета лесного хозяйства.
«Тяжёлые седельные тягачи с тралами специалисты Центрлесхоза используют для доставки к месту лесного пожара техники для тушения огня, колёсные тракторы для создания защитных минерализованных полос и тяжёлые гусеничные для работы в труднопроходимых лесных массивах», — пояснил глава областного Комлесхоза Евгений Агулов.
В ведомстве уточнили, что седельные тягачи поступили на лесопожарную станцию-3 «Кривандино» в округе Шатура и ЛСП-2 «Хорлово» в округе Воскресенск.

В Комлесхозе также напомнили о запрете на разведение костров в лесах Московской области. Нарушение правил пожарной безопасности грозит крупными штрафами: для физических лиц — до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 2 млн рублей. Кроме того, возможно уголовное преследование и лишение свободы сроком от восьми лет.

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#евгений агулов
#шатура
#воскресенск
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В семье Тепляковых, где растят «вундеркиндов», родился девятый ребенок
06 августа 2024, 16:20

Фото: iStock/Mariakray

В семье Тепляковых, старшая дочка которых поступила в МГУ в девять лет, родился девятый ребенок. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Согласно сообщению, новорожденного мальчика назвали Альрик Финист Орион. Предыдущего сына, рожденного в марте 2023 года, назвали Сулейман в честь правителя Османской империи султана Сулеймана. Также в семье растут Алиса, Хеймдалль, Лейя, Терра, Айлунг, Фейлунг и Тесей.

Семья проживает в съемной однокомнатной квартире, из которой их сейчас выселяют.

Прославила Тепляковых их старшая дочь Алиса. В 2021 году она в возрасте девяти лет поступила в МГУ им. Ломоносова на факультет психологии. Многие эксперты были против ее обучения в вузе, включая членов Совета по правам человека, так как считали происходящее опасным для ребенка экспериментом. В сентябре 2022 года юная студентка не появилась в МГУ.

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#эксперты
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Стало известно, планируют ли полностью блокировать YouTube в России
Горелкин: принудительная блокировка YouTube в России не рассматривается
06 августа 2024, 16:14

Фото: istockphoto/anyaberkut

Принудительная блокировка видеохостинга YouTube в России не рассматривается, так как ответные меры от РФ в отношении компании не должны навредить собственным гражданам. Об этом в своем телеграм-канале сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по информпoлитике Антон Горелкин. Выход из ситуации он видит в официальном возвращении Google в Россию.
По его словам, замедление интернет-площадки, которое инициировали из-за проблем с устаревшим кэширующим оборудованием, не отразится на стабильной работе ОС Android и других сервисов Google.
«Такая угроза могла бы теоретически возникнуть только в результате принудительной блокировки видеохостинга, но такой сценарий не рассматривается, потому что есть важное принципиальное условие — ответные меры не должны причинять вред нашим гражданам», — пояснил Горелкин.
По мнению зампреда думского комитета, лучший выход из ситуации — возвращение Google в Россию, после которого последует восстановление оборудования, выплата штрафов, открытое вновь представительство в РФ, а также соблюдение в российском сегменте местных законов.

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Подмосковное правительство опубликовало августовский график приёма граждан
06 августа 2024, 16:10

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Стал известен график приёма граждан в приёмных правительства и органов государственной власти Московской области на август 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Помимо этого, опубликованы графики личного приёма граждан в Московской областной коллегии адвокатов.

Даты приёмов можно найти на сайте администрации губернатора Московской области в разделе «Обращения граждан».

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Юрист Соловьёв напомнил о наказании за запуск дрона в запрещённых местах
06 августа 2024, 16:10

Фото: iStock/Sergafa

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв заявил, что за запуск дрона в запрещённых местах наступает административная ответственность в виде штрафа.
«Для граждан данное правонарушение наказывается штрафом в размере от 30 до 50 тыс. рублей; для должностных лиц — от 50 до 100 тыс. рублей; для юридических лиц — от 300 до 500 тыс. рублей или административным приостановлением деятельности на срок до 90 суток», — пояснил в беседе с RT специалист.

До этого эксперт по банкротству, юрист Дмитрий Кваша заявил, что в случае, если не возвращают взятые взаймы деньги, необходимо идти в суд.

«Если у вас есть расписка, то, конечно, это все упрощает. Если ее нет, то тут процедура будет посложнее: здесь можно отталкиваться от того, что это был ошибочный платёж. Тогда вы подаете заявление в суд как неосновательное обогащение и требуете вернуть эти деньги», — рассказал в беседе с Общественной Службой Новостей Кваша.

В случае же, если деньги были даны в долг наличкой, доказательством в суде факта взятия денег может стать переписка, добавил юрист.

Ранее Иван Соловьёв называл четыре случая, при которых гражданина России могут обвинить в государственной измене.

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