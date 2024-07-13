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На Украине боевиков запрещённой в России террористической группировки «Азов»* привлекут к подготовке школьных учителей. Об этом сообщает издание «Зеркало недели».
Отмечается, что организация присоединилась к обновлению школьного предмета «Защита Украины». Учителей будут готовить по стандартам НАТО.
В статье указывается, что военные должны «оживить устаревшую программу курса».
Напомним, что месяцем ранее Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно приговорил к пожизненному тюремному заключению одного из командиров батальона «Азов»* за отданные военным приказы обстреливать жилые дома в Мариуполе.
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*запрещённая в России террористическая организация
В статье указывается, что военные должны «оживить устаревшую программу курса».
Напомним, что месяцем ранее Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно приговорил к пожизненному тюремному заключению одного из командиров батальона «Азов»* за отданные военным приказы обстреливать жилые дома в Мариуполе.
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США отменили запрет на поставки вооружения батальону «Азов»*
*запрещённая в России террористическая организация
Анастасия Чинкова