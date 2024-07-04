«Угрожают смертью»: Эксперт раскрыл, как «Азов»* управляет Зеленским на СВО

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Националистический батальон «Азов»* (организация, деятельность которой запрещена в РФ) фактически совершил на Украине военный переворот, запугав главу киевского режима Владимира Зеленского, сообщила американская журналистка Ким Иверсен на YouTube. Она сделала вывод, что военным конфликтом между Украиной и Россией на самом деле руководит батальон «Азов»*, который не дает Зеленскому начать мирные переговоры с Москвой.
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «Радио 1» сообщил, что такая информация ложна и создана для прикрытия США и НАТО.
Он добавил, что батальон «Азов»* играет серьезную роль в ВСУ и на Украине, однако не руководит боевыми действиями.
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«Здесь просматриваются уши американского Госдепа, который хочет убедить людей, что Украиной, Зеленским с его камарильей командуют не США и НАТО, а какой-то там «Азов»*. Это, конечно, неправда. Есть влияние на Зеленского Бандеровский власти и идеологии, но главные — американцы. Они поддержали и государственный переворот на Украине в 2014 году, сформировали первое правительство, были на всех этажах власти на Украине», — объяснил эксперт.
Он добавил, что батальон «Азов»* играет серьезную роль в ВСУ и на Украине, однако не руководит боевыми действиями.
««Азов»* — это боевое ядро Бандеровский власти. Безусловно, это организация играет серьезную роль в ВСУ и на Украине. Но многих активистов и руководителей «Азова»* давно выбили и уничтожили. Никакого руководства над Зеленским этот батальон не имеет, хотя не исключаю, что он держит Зеленского на мушке и тоже угрожает ему смертью, если тот отступит от генеральной линии бандеровского руководства. Но верховной властью на Украине являются США»,— заключил Литовкин.
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Анастасия Бондарева