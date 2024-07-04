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«Угрожают смертью»: Эксперт раскрыл, как «Азов»* управляет Зеленским на СВО

Военэксперт Литовкин: «Азов»* держит Зеленского на мушке и грозит смертью
04 июля 2024, 12:40
Фото: istockphoto/PromesaArtStudio

Фото: istockphoto/PromesaArtStudio

Националистический батальон «Азов»* (организация, деятельность которой запрещена в РФ) фактически совершил на Украине военный переворот, запугав главу киевского режима Владимира Зеленского, сообщила американская журналистка Ким Иверсен на YouTube. Она сделала вывод, что военным конфликтом между Украиной и Россией на самом деле руководит батальон «Азов»*, который не дает Зеленскому начать мирные переговоры с Москвой.
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «Радио 1» сообщил, что такая информация ложна и создана для прикрытия США и НАТО.

«Здесь просматриваются уши американского Госдепа, который хочет убедить людей, что Украиной, Зеленским с его камарильей командуют не США и НАТО, а какой-то там «Азов»*. Это, конечно, неправда. Есть влияние на Зеленского Бандеровский власти и идеологии, но главные — американцы. Они поддержали и государственный переворот на Украине в 2014 году, сформировали первое правительство, были на всех этажах власти на Украине», — объяснил эксперт.



Он добавил, что батальон «Азов»* играет серьезную роль в ВСУ и на Украине, однако не руководит боевыми действиями.

««Азов»* — это боевое ядро Бандеровский власти. Безусловно, это организация играет серьезную роль в ВСУ и на Украине. Но многих активистов и руководителей «Азова»* давно выбили и уничтожили. Никакого руководства над Зеленским этот батальон не имеет, хотя не исключаю, что он держит Зеленского на мушке и тоже угрожает ему смертью, если тот отступит от генеральной линии бандеровского руководства. Но верховной властью на Украине являются США»,— заключил Литовкин.

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*Запрещенная в России террористическая организация
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Зеленский: Украине не хватает оружия для резервных бригад
04 июля 2024, 14:20

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в стране сейчас находятся 14 бригад, которые не полностью укомплектованы личным составом и не имеют достаточного количества оружия.
«У нас в резерве стоит 14 бригад, которые не укомплектованы, у которых нет соответствующего вооружения», — сказал Зеленский в интервью Bloomberg, опубликованном на официальном youtube-канале президента Украины.

Он также отметил, что контрнаступление уже подготовлено в Киеве. Однако о его деталях невозможно говорить до тех пор, пока не будут получены поставки вооружения, за которые проголосовали в Европе.

В этом интервью Зеленский также прокомментировал предложение премьер-министра Венгрии Орбана о переговорах с Россией. Он подчеркнул, что Киев не будет прекращать огонь.

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ВС РФ ударили в районе Звягиля Житомирской области, где расположена бригада ВСУ

Подполье: По базе президентской бригады Нацгвардии Украины нанесены удары
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ВС РФ ударили в районе Звягиля Житомирской области, где расположена бригада ВСУ
04 июля 2024, 12:10

Российские войска в ночь на 4 июля нанесли удар в районе города Звягель Житомирской области, где располагается 30-я бригада ВСУ. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
По словам собеседника издания, на территории Звягеля есть военный городок. Он примыкает к большой охраняемой территории, где находится 30-я отдельная механизированная бригада ВСУ. Там же находится множество ангаров, гаражей, ремонтных мастерских. На территорию воинской части приезжают грузовики. Они привозят на тралах гусеничную технику, прикрывая ее маскировочными сетями.

Лебедев уточнил, что удары были нанесены в 2:45 и 2:50 по местному времени. После этого в часть города, отделенную рекой Случь, направились скорые.

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#сво
#украина
#вс рф
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Подполье: По базе президентской бригады Нацгвардии Украины нанесены удары
04 июля 2024, 11:43

Фото: istockphoto / RamonCast

По базе президентской бригады Национальной гвардии Украины, расположенной в Вышгороде, были нанесены удары.
«4 июля были два удара в Вышгороде, известном тем, что там находится военная база 1-й президентской бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины, в/ч 3027», — рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По словам Лебедева, взрывы произошли рядом с улицей генерала Кульчицкого. Там расположена основная часть военной базы и полигон. В этом же районе находятся казармы военнослужащих, коттеджи для руководства, ангары с техникой и склады боеприпасов.

Он отметил, что именно это подразделение было задействовано в попытке атаки на Белгородскую область весной 2024 года.

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В ВСУ признали отступление из микрорайона Канал в Часовом Яре
04 июля 2024, 11:30

Фото: istockphoto/Leestat

Украинские войска оставили микрорайон Канал в Часовом Яре. Об этом сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск ВСУ «Хортица» Назар Волошин.
В эфире украинского телемарафона он рассказал, что командование сочло нецелесообразным удерживать оборону в этом микрорайоне, так как это угрожало жизни и здоровью военнослужащих. Оборонительные укрепления на рубеже были уничтожены, поэтому было решено отвести подразделения на более укреплённые и защищённые позиции.

Накануне, 3 июля, в силовых структурах ДНР рассказали, что ВСУ покинули оборонительные позиции на востоке Часова Яра и пытаются закрепиться в западной части города. В министерстве обороны РФ заявили об освобождении района Новый в этом населённом пункте.

Часов Яр является одним из ключевых логистических хабов украинских войск на территории Донецкой Народной Республики.

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#часов яр
#оборона
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В спальном районе Белгорода упал БПЛА
04 июля 2024, 11:25

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

В спальном районе Белгорода на проезжую часть упал украинский беспилотный летательный аппарат. Детонации боевой части дрона не произошло.
Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов. В своём телеграм-канале он уточнил, что в результате падения беспилотника никто не пострадал, наземная инфраструктура также не повреждена. Из-за обломков пришлось на время перекрыть автомобильное движение по улице Есенина, добавил глава городской администрации. На месте работают оперативники и экстренные службы.

Не умея добиться каких-либо успехов на поле боя, киевский режим постоянно прибегает к террористическим методам, обстреливая и атакуя при помощи беспилотников мирные города и объекты на территории российских регионов. Белгород и область уже несколько месяцев живут в прифронтовом режиме.

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В Черниговской области повреждены энергообъекты
04 июля 2024, 11:21

Фото: istockphoto / Yelantsevv

В администрации Черниговской области рассказали о повреждении объектов энергетической инфраструктуры после атаки, сообщили в MK.ru.
О повреждениях одного из энергетических объектов в Черниговской области после ночной атаки 4 июля сообщил глава областной военной администрации Вячеслав Чаус в своем телеграм-канале.

«Без электричества остаются 5963 потребителя. Энергетики проводят соответствующие работы. Ночью в регионе более пяти часов длилась воздушная тревога», — говорится в сообщении.

Ночью в трёх областях Украины — Житомирской, Черниговской и Сумской — произошли взрывы. Местные СМИ сообщили, что в этих регионах была объявлена воздушная тревога.

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#энергетика
#население
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Казнил русских солдат и глумился над телами: как наемник из Португалии служил в ВСУ и позировал с убитыми пленными
В зоне СВО убит казнивший бойца ВС России португалец Чавес: чем известен наемник
04 июля 2024, 10:57

Фото: iStock/breakermaximus

В зоне СВО уничтожен португальский наемник, участвовавший в военных действиях на стороне ВСУ, Рико Чавес. При жизни он неоднократно заявлял о своем желании расправляться с русскими, после чего вовсе опубликовал видеозапись, на которой позировал с телом бойца ВС РФ. О том, что еще известно об убийце из Португалии расскажет редакция «Радио 1».

Португалец Рико Чавес убил русского пленного


Рико Чавес из Маседу-ди-Кавалейруш прибыл на Украину для участия в военных действиях на стороне ВСУ. Португалец числился в составе неонацистского батальона «Карпатская сечь». Члены группировки следуют нацистской идеологии, радикальным взглядам, имеют соответствующие татуировки и свастику.

Чавес совершил убийство российского пленного в 2022 году. Известно, что это не единственный случай казни безоружного солдата. Португалец принимал участие в убийствах русских военных, а позже глумился над обезображенными телами в соцсетях.


Наемник из Португалии ликвидирован в зоне СВО


Об уничтожении португальца Рико Чавеса сообщил военный эксперт Борис Рожин в своем телеграм-канале. Он также добавил, что наемник был известен своими жестокими расправами над бойцами РФ.

Прежде сообщалось, что в ходе боев за Красногоровку в ДНР российские бойцы ликвидировали группу колумбийских наемников. При этом исчезли иностранные убийцы еще в мае. Долгое время об их судьбе ничего не было известно. Предполагается, что именно тогда мог быть ликвидирован Чавес.

В Чехии судили наёмника, который воевал на стороне ВСУ
В Чехии судили наёмника, который воевал на стороне ВСУ


В ВСУ заметили наемников из 70 стран


ВСУ продолжают вербовать в свои ряды иностранных наемников. Соответствующая работа проводится в более чем 70 странах. Средний возраст прибывших воевать не превышает 20 лет. Прежде об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

На покинутых ВСУ позициях ВС РФ обнаруживают блокноты с записями на иностранных языках, иностранную валюту и т.д. По данным СК РФ в суд направлено 296 дел в отношении 458 украинских военных и наемников, 32 подсудимым назначено пожизненное лишение свободы.

Ряду фигурантов обвинения в наемничестве предъявлены заочно. Одним из таких является 28-летний гражданин Финляндии Топи Хухтала, который принимал участие в военных действиях на стороне ВСУ с марта 2022 года по май 2024-го.

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В шесть раз сократилось население оккупированного Украиной Херсона
Сальдо: Под оккупацией ВСУ в Херсоне шестикратно сократилось население
04 июля 2024, 10:04

Фото: istockphoto / repinanatoly

Губернатор региона Владимир Сальдо рассказал, что в Херсоне, который находится под контролем ВСУ, население сократилось в шесть раз.
«По данным оккупационных властей, в Херсоне осталось 65 тыс. жителей, по нашим оценкам, на самом деле в Херсоне не более 50 тыс. человек — всё, что осталось от 300-тысячного города», — заявил он в беседе с РИА Новости.

Сальдо также отметил, что социально-экономическая жизнь города «замирает» из-за того, что многие мужчины были мобилизованы или уклоняются от мобилизации. Он подчеркнул, что доходы населения снижаются, в то время как цены постоянно растут — за последний квартал они увеличились на 15–20%.

«Выписывают огромные штрафы, вымогают у людей взятки. Оккупационные власти приступили к конфискации у гражданских лиц автомобилей в пользу боевиков», — рассказал губернатор о беспределе работников украинских военкоматов.

Кроме этого, даже у проукраински настроенных жителей Херсона появляется ненависть к действующей власти. Это связано с последним законом о мобилизации и напряженной экономической ситуацией.

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#рф
#херсонская область
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ВСУ обманом пытаются узнать расположение ЗРПК «Панцирь-С1»
Зенитчик Питер: ВСУ пытаются метеошарами обмануть российские ПВО
04 июля 2024, 09:41

Фото: istockphoto / PavelRodimov

Вооружённые силы Украины пытаются определить местоположение российских систем ПВО, запуская метеорологические шары, сообщили в ТАСС.
О попытках украинских военных обмануть российских бойцов рассказал военнослужащий с позывным "Питер" — заместитель начальника расчёта зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1»

«Пытаются запускать что-то вроде метеошаров, которые летают на большой высоте. То есть на такой дальности мы не можем точно сказать, что это: вроде летит по параметрам беспилотник. И вот враг пытается просто выманить нас, чтобы мы стрельнули и он узнал, где мы», — рассказал «Питер».

Ранее военнослужащий из ДНР с позывным Панда поделился информацией о том, как бойцы в зоне специальной военной операции успешно использовали методы обмана американских комплексов Javelin, предоставленных Вооружённым силам Украины (ВСУ). Кроме того, Панда рассказал о разработке способов защиты техники от дронов.

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