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Боевики нацбатальона ВСУ «Азов*» расправятся с президентом Украины Владимиром Зеленским в случае начала мирных переговоров с Россией. Об этом на своем YouTube-канале заявил британский аналитик Александр Меркурис.
Эксперт сообщил, что боевики неоднократно угрожали главе Украины «разобраться с ним», если он начнет переговоры с Россией. В современных реалиях, когда конец конфликта на Украине все более близок, не стоит пропускать эти обещания мимо ушей, добавил Меркурис.
Он также высказал мнение по поводу того, что даже в случае заключения мира с Россией, террористический батальон продолжит вести боевые действия с ВС РФ.
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*признан террористическим и запрещен в России
Олег Дикий