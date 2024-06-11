США отменили запрет на поставки вооружения батальону «Азов»*

Группа плохо подготовленных бойцов ВСУ отказалась выполнять приказ командования и не пошла на штурм, за что ее попытались судить. Затем отряд был расформирован и переведен в другую часть. Об этом рассказал украинский военнопленный Александр Журавель с позывным «Манюня» в беседе с РИА Новости.