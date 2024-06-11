США отменили запрет на поставки вооружения батальону «Азов»*

Фото: istock / Sinenkiy
Американская администрация сняла запрет на поставки вооружений украинской бригаде «Азов»*. Об этом информирует газета The Washington Post, ссылаясь на Госдеп США.
Украинская 12-я бригада специального назначения «Азов»* прошла проверку на соответствие критериям закона Лихи, проведенную Госдепом», — сообщили в ведомстве.В публикации отмечают, «Азову»* запрещалось использовать американское оружие порядка десяти лет из-за «расистских, ксенофобских и ультранационалистических взглядов» некоторых их основателей бригады, а также обвинениями в гуманитарных нарушениях.
Теперь же у «Азова»* будет доступ к американскому оружия как и любому другому подразделению ВСУ, та как бригада прошла проверку Госдепартамена, не обнаружившего «никаких доказательств» нарушений.
Ранее сообщалось, что самолет ВСУ впервые нанес удар по цели в России за пределами новых регионов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Командир батальона украинских националистов ликвидирован под Харьковом
Снайпер ВСУ считает, что Украина лишится части Харьковской и Сумской областей
Российские ракетоносцы Т-95МС и Ту-22М3 выполнили плановые полеты
*запрещенная в России террористическая организация
Алина Юрчак