«Боевую медаль в кабинете не получишь»: история героя Беслана Вячеслава Бочарова

Вячеслав Бочаров (Фото: patriotcentr29.ru)
9 декабря отмечается День Героев Отечества. Праздник был возрождён на основе российско-исторической традиции чествования кавалеров Ордена Святого Георгия, учреждённого 9 декабря 1769 года. В качестве высшей военной награды этот орден был восстановлен указом президента России в 2000 году.
«Радио 1» продолжает цикл программ, в которых рассказывает о героях прошлого и настоящего.
Сегодня речь пойдёт о Герое России, первом заместителе секретаря Общественной палаты, члене Общественного совета программы «Время героев», вице-президенте Паралимпийского комитета России Вячеславе Алексеевиче Бочарове.
Бочаров – офицер управления «Вымпел» Центра специального назначения Федеральной службы безопасности России, полковник, принимавший участие в освобождении заложников во время теракта в Беслане. За мужество и героизм он был удостоен звания Героя России. 25 лет прослужил в воздушно-десантных войсках, за его плечами – Афганистан. Награждён Медалью за отвагу, Орденом Красной Звезды, Медалью Ордена за заслуги перед Отечеством и другими наградами.
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Сегодня речь пойдёт о Герое России, первом заместителе секретаря Общественной палаты, члене Общественного совета программы «Время героев», вице-президенте Паралимпийского комитета России Вячеславе Алексеевиче Бочарове.
Бочаров – офицер управления «Вымпел» Центра специального назначения Федеральной службы безопасности России, полковник, принимавший участие в освобождении заложников во время теракта в Беслане. За мужество и героизм он был удостоен звания Героя России. 25 лет прослужил в воздушно-десантных войсках, за его плечами – Афганистан. Награждён Медалью за отвагу, Орденом Красной Звезды, Медалью Ордена за заслуги перед Отечеством и другими наградами.
«Медаль за отвагу в кабинете не получишь. Этой награды я был удостоен в 2004 году, когда ночью террористы вошли в Назрань. Тогда погибли более 80 сотрудников правоохранительных органов Ингушетии. Мы с ребятами из Центра специального назначения ФСБ вели ночной бой. Поставленная задача была выполнена. К утру все террористы, которые не были уничтожены нами, ушли из города. Тогда трое моих сотрудников погибли», – рассказал собеседник «Радио 1».Это было 22 июня 2004 года. А уже 1-3 сентября спецназовцы были в Беслане, где спасали заложников – детей, учителей, их родных и близких. Во время штурма захваченной террористами школы №1 в Беслане Бочаров первым из сотрудников ФСБ вошёл в здание. В ходе боестолкновения был тяжело ранен в голову.
«К сожалению, переговорный процесс завершился тем, что террористы привели в действие взрывное устройство. Тогда, жертвуя собой, мои боевые товарищи начали ликвидировать террористов. 10 спецназовцев погибли. Каждый год мы приезжаем накануне 1 сентября в Беслан по приглашению жителей. В «Городе ангелов» перечисляются все 334 фамилии погибших в ходе тех событий, в том числе фамилии 10 наших ребят», – рассказал Вячеслав Алексеевич.Он добавил, что глава Республики Северная Осетия – Алания в честь 15-летия событий в Беслане наградил семьи погибших офицеров и целый ряд офицеров «Альфы» и «Вымпела» Медалью во славу Осетии. Это говорит о том, что граждане республики по достоинству оценили их подвиг.
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Лора Луганская