«Один в поле не воин, но мы и по одному воюем»: история морпеха Виктора Вдовкина

Фото: группа «Герои России» во «ВКонтакте»
9 декабря в России отмечают День Героев Отечества. Праздник был возрождён на основе российской исторической традиции чествования кавалеров Ордена Святого Георгия, учреждённого 9 декабря 1769 года. В качестве высшей военной награды этот орден был восстановлен указом президента России 8 августа 2000-го.
«Радио 1» продолжает цикл программ, посвящённый героям прошлого и настоящего. Сегодня речь пойдёт о подвиге Героя России, полковника запаса Виктора Викторовича Вдовкина.
В январе 1995 года старшего лейтенанта Виктора Вдовкина направили в командировку в Чечню на должность начальника штаба батальона морской пехоты 61-й отдельной бригады Северного флота. Он не раз отличился во время боёв за Грозный. В ходе боёв за здание бывшего Совета министров ЧИАССР Вдовкин во главе штурмовой группы захватил нижний этаж и организовал отражение нескольких контратак сепаратистов. Тогда были уничтожены около 18 боевиков и три огневые точки.
Указом президента от 3 мая 1995 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, старший лейтенант Вдовкин был удостоен звания Героя Российской Федерации.
Вдовкин прокомментировал идею президента Владимира Путина активно привлекать к политической жизни участников специальной военной операции и участников боевых действий.
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В январе 1995 года старшего лейтенанта Виктора Вдовкина направили в командировку в Чечню на должность начальника штаба батальона морской пехоты 61-й отдельной бригады Северного флота. Он не раз отличился во время боёв за Грозный. В ходе боёв за здание бывшего Совета министров ЧИАССР Вдовкин во главе штурмовой группы захватил нижний этаж и организовал отражение нескольких контратак сепаратистов. Тогда были уничтожены около 18 боевиков и три огневые точки.
«Каждое воспоминание – это боль, иногда непросто ворошить прошлое. Говорят, что один в поле не воин, но мы – воины, мы по одному можем воевать. Но, когда идёт штурм, идёт отряд, идёт группа, мы друг друга прикрываем. Зачастую даже бойцы отодвигают командира, а сами идут вперёд, потому что командир управляет боем. Поэтому, по большому счету, берегут командира», – рассказал Виктор Викторович «Радио 1».В том бою он получил ранение, но остался в строю. Даже оказавшись в полном окружении, группа Вдовкина держала оборону четыре дня, нанесла противнику большие потери. Во время очередного выхода в разведку Вдовкин вновь получил тяжёлое ранение и контузию, был эвакуирован на позиции, а после соединения с основными силами федеральных войск отправлен в госпиталь.
Указом президента от 3 мая 1995 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, старший лейтенант Вдовкин был удостоен звания Героя Российской Федерации.
Вдовкин прокомментировал идею президента Владимира Путина активно привлекать к политической жизни участников специальной военной операции и участников боевых действий.
«Инициатива поддержана ветеранами боевых действий и уже осуществляется. Многие у нас учатся в Академии при президенте. Например, мой товарищ с позывным «Струна» стал преподавателем Рязанского высшего военного командного училища плюс проходит обучение. У ребят есть образование, есть мозги, есть боевой опыт. В то же время война раскрывает в человеке много качеств – способность принимать решения, брать на себя ответственность, беречь людей и выполнить приказ, поставленную задачу. Это, поверьте мне, дорогого стоит», – сказал собеседник «Радио 1».После вручения медали «Золотая Звезда» Виктор Вдовкин продолжил службу в армии. Был уволен в запас в звании полковника. Сейчас живёт и работает в Москве, активно занимается общественной деятельностью.
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Лора Луганская