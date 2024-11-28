«Папа, я превзойду тебя»: история погибшего на СВО бойца Водопьянова, ставшего Героем РФ

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Ежегодно в России 9 декабря отмечается День Героев Отечества. «Радио 1» продолжает цикл публикаций о подвигах Героев Российской Федерации, Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы, кавалеров ордена Святого Георгия и граждан, награжденных тремя и более орденами Мужества, в том числе награжденных посмертно. Сегодня мы расскажем историю Героя России, Гвардии лейтенанта Александра Водопьянова из подмосковного Нахабино.
Указом Президента РФ за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Гвардии лейтенанту Александру Водопьянову присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно. Медаль «Золотая Звезда» родителям, бабушке и сестре бойца передал замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров.
В зону спецоперации Водопьянов отправился в январе 2024 года. 22 мая в Херсонской области группа под его командованием попала в засаду противника. Он был ранен, но продолжил в одиночестве, тем самым дав возможность своим подчиненным отойти.
После перегруппировки Александр повел бойцов дальше и получил второе ранение, однако вновь продолжил командование. В итоге он смог вывести на точку эвакуации, откуда их забрала лодка. Бойцы смогли добраться до другого берега, несмотря на минометный обстрел ВСУ. Там их настиг вражеский дрон. Водопьянов погиб. Его группа выполнила боевую задачу, но потеряла командира, которому на тот момент было всего 23 года.
Александр учился в Нахабинской гимназии с 1 класса. Он с детства мечтал стать офицером по примеру отца. Поэтому сразу после школы поступил в Московское высшее общевойсковое командное училище ВС РФ, которое закончил в 2022 году. После обучения проходил службу в отдельной бригаде спецназначения в должности командира группы.
Имя Александра носит и кабинет математики, потому что в старшей школе он учился в физико-математическом классе. Сейчас там стоит «Парта Героя» и уголок, посвященный Водопьянову, где хранятся его личные вещи - школьный дневник, футболка защитника футбольного клуба «Зоркий» Водопьянова, фуражка, тельняшка, часы и другие.
Александр рос в семье военнослужащих, его отец Владимир Александрович удостоен «Ордена Мужества» за участие в боевых действиях. Старшая сестра Героя Елизавета работает инженером-конструктором на оборонном предприятии.
Отец рассказал, что в январе сын позвонил сообщил, что комбриг предложил отправиться ему на СВО, и он согласился. Отъезд был намечен уже на следующий день.
В последнем письме домой, Водопьянов написал, что Героем для него всегда был папа, который прошел две войны, имеет Орден Мужества. И вот последние слова в этой записке: «Папа, я превзойду тебя!».
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Подвиг Александра Водопьянова
В зону спецоперации Водопьянов отправился в январе 2024 года. 22 мая в Херсонской области группа под его командованием попала в засаду противника. Он был ранен, но продолжил в одиночестве, тем самым дав возможность своим подчиненным отойти.
После перегруппировки Александр повел бойцов дальше и получил второе ранение, однако вновь продолжил командование. В итоге он смог вывести на точку эвакуации, откуда их забрала лодка. Бойцы смогли добраться до другого берега, несмотря на минометный обстрел ВСУ. Там их настиг вражеский дрон. Водопьянов погиб. Его группа выполнила боевую задачу, но потеряла командира, которому на тот момент было всего 23 года.
Александр Водопьянов (Фото: пресс-служба администрации и губернатора Московской области)
Гимназия №4 в Нахабино носит имя своего выпускника, Героя России Водопьянова
Герой России Александр Водопьянов (Фото: пресс-служба администрации и губернатора Московской области)
Александр учился в Нахабинской гимназии с 1 класса. Он с детства мечтал стать офицером по примеру отца. Поэтому сразу после школы поступил в Московское высшее общевойсковое командное училище ВС РФ, которое закончил в 2022 году. После обучения проходил службу в отдельной бригаде спецназначения в должности командира группы.
Имя Александра носит и кабинет математики, потому что в старшей школе он учился в физико-математическом классе. Сейчас там стоит «Парта Героя» и уголок, посвященный Водопьянову, где хранятся его личные вещи - школьный дневник, футболка защитника футбольного клуба «Зоркий» Водопьянова, фуражка, тельняшка, часы и другие.
Семья военнослужащих
Александр рос в семье военнослужащих, его отец Владимир Александрович удостоен «Ордена Мужества» за участие в боевых действиях. Старшая сестра Героя Елизавета работает инженером-конструктором на оборонном предприятии.
Семья Водопьяновых (Фото: пресс-служба администрации и губернатора Московской области)
Отец рассказал, что в январе сын позвонил сообщил, что комбриг предложил отправиться ему на СВО, и он согласился. Отъезд был намечен уже на следующий день.
«Особая гордость, когда сын выбирает профессию отца. И в курсантские годы, и в первые лейтенантские месяцы, пока Сашка был здесь, я пытался передать ему свой опыт. В марте я был у него под Херсоном, созванивались последний раз 5 мая, на Пасху. Сын сказал: "Завтра уходим". Он никогда не говорил куда, зачем — и понятно почему. Шли долгие дни ожидания, а потом случилось то, что случилось. Сыночек, я всегда гордился тобой, горжусь и буду гордиться!» — сказал отец Героя.
В последнем письме домой, Водопьянов написал, что Героем для него всегда был папа, который прошел две войны, имеет Орден Мужества. И вот последние слова в этой записке: «Папа, я превзойду тебя!».
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Элина Позднякова