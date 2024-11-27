«Его подвиги будут жить вечно»: история погибшего на СВО бойца Фадина, ставшего Героем РФ

Евгений Фадин (Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области)
Ежегодно в России 9 декабря отмечается День Героев Отечества. «Радио 1» начинает цикл публикаций о подвигах Героев Российской Федерации, Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы, кавалеров ордена Святого Георгия и граждан, награжденных тремя и более орденами Мужества, в том числе награжденных посмертно. Наш первый рассказ о прапорщике Евгении Фадине из Балашихи, который ценой собственной жизни спас сослуживцев и сохранил комплект БПЛА. К званию Героя РФ был представлен посмертно.
Евгений Фадин: контракт с Минобороны и служба на СВО
Прапорщику Евгению Фадину было 27 лет. Сначала он служил в Сирии, в апреле 2023 года заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону специальной военной операции. Фадин лично уничтожил более десяти единиц техники противника, в том числе танк Leopard. Геройски погиб 7 сентября 2023 года при выполнении боевого задания, сохранив жизнь боевым товарищам. Награжден звездой Героя Российской Федерации посмертно.
8 ноября губернатор Московской области Андрей Воробьев и командующий ВВС — заместитель главнокомандующего ВКС, генерал-лейтенант, Герой РФ Сергей Кобылаш передали награду родителям погибшего бойца.
В зоне СВО Фадин командовал группой, отвечающей за беспилотники. Он сам ликвидировал более десяти единиц военной техники противника, в том числе танки Leopard и Т-84У, САУ «Краб» и «Цезарь». Он успешно обеспечивал непрерывную работу комплекса БПЛА и оперативно передавал разведывательную информацию об вражеских объектах на командных пунктах. Группа Фадина обнаружила и уничтожила семь пунктов военного управления, 18 складов вооружения, три радиолокационные станции и три пусковые установки ЗРК С-300.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Фадин награжден медалями «За отвагу», «За боевые отличия», «За укрепление боевого содружества». Он был потомственным военным, его отец Владислав Евгеньевич — полковник в запасе, прослуживший в Вооруженных силах почти 40 лет. Семья живет в Балашихе.
Подвиг Героя
Евгений Фадин вывел из-под вражеского артиллерийского обстрела автомобиль с сослуживцами и комплектом БПЛА, сохранив жизнь боевым товарищам и вооружение. Сам был смертельно ранен осколком разорвавшегося снаряда и погиб 7 сентября 2023 года. Указом президента РФ за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, Евгению Фадину посмертно было присвоено звание Героя Российской Федерации. Награду вручили родителям погибшего бойца.
Сергей Кобылаш и Владислав Фадин (Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области)
Отец героя Владислав Евгеньевич поблагодарил всех за высокую оценку службы сына.
«Евгений был прекрасным сыном, хорошим товарищем, большим профессионалом. Его подвиги будут жить всегда в наших сердцах. Вечная память всем героям, погибшим за нашу великую Родину. Слава России! Победа будет за нами!» — сказал он.
На церемонии награждения также присутствовали двое сослуживцев Евгения. Они были ранены во время того обстрела, но выжили и уже вернулись в зону боевых действий.
«Женя был нам настоящим другом, смелым парнем, сильным духом, любящим Родину, умным, грамотным специалистом. Золотая звезда им абсолютно заслужена. Жаль только, что вручена она посмертно», — сказал один из сослуживцев Фадина.
Читайте также:
В университете «Дубна» провели встречу студентов с участником СВО
Путин присвоил звание Героя России посмертно уфимцу Ильдару Суфиярову
Спасший батальон Герой России из «Времени героев» получил «золотой пояс»
Элина Позднякова