«Бог даст деточку – даст и денежку»: Денис Паслер о демографии в регионе
Денис Паслер призвал рожать детей несмотря на жилищные трудности
Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер на медиафоруме предложил не откладывать рождение детей из-за жилищных проблем.
Он заявил, что появление ребенка станет мощной мотивацией для семьи:
«Бог даст деточку — даст и денежку», — отметил Паслер.При этом он напомнил о новых мерах поддержки студенческих семей в регионе, включая выплаты при рождении ребенка и компенсацию аренды жилья. Он также выразил надежду, что бизнес подключится к решению жилищного вопроса для молодых специалистов.