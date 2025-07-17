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«Бог даст деточку – даст и денежку»: Денис Паслер о демографии в регионе

Денис Паслер призвал рожать детей несмотря на жилищные трудности
Фото: iStock/JNemchinova

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер на медиафоруме предложил не откладывать рождение детей из-за жилищных проблем.



Он заявил, что появление ребенка станет мощной мотивацией для семьи:

«Бог даст деточку — даст и денежку», — отметил Паслер.
При этом он напомнил о новых мерах поддержки студенческих семей в регионе, включая выплаты при рождении ребенка и компенсацию аренды жилья. Он также выразил надежду, что бизнес подключится к решению жилищного вопроса для молодых специалистов.
Виктория Иванченко

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