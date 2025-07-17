В Совфеде одобрили законопроект о предоставлении льготных займов Кузбассу

17 июля 2025, 11:17

Фото: iStock/Andrey Zhuravlev

Совет Федерации одобрил законопроект о предоставлении льготных займов Кузбассу для улучшения жилищных условий нуждающимся. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на главу региона Илью Середюка.





По словам губернатора, сенаторы от Кемеровской области представили законопроект, который рассмотрела председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко по просьбе Середюка.





«Закон дает нам возможность выдавать льготные займы для улучшения жилищных условий людям, которые нуждаются в поддержке. Год назад регионы потеряли этот механизм. Тогда обратился к Председателю Совета Федерации Валентине Ивановне Матвиенко с просьбой пересмотреть это решение», — пояснил Середюк.

«За последние три года 65 регионам было выделено 20 млрд руб. на создание подобных мест размещения. Принято решение направить в 2025–2027 годах еще 15 млрд руб. Их получат 55 российских субъектов, включая новые российские регионы, где появится еще свыше 10 тыс. мест», — говорится в сообщении.