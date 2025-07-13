В России предложили удваивать материнский капитал при одном условии для родителей
Удвоение материнского капитала при рождении второго ребёнка в течение трёх лет после первого может стать эффективным стимулом для роста рождаемости в России. Такое предложение высказал председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко в беседе с ТАСС.
По его мнению, текущая система выплат не создает достаточную мотивацию к рождению последующих детей: первый ребёнок рождается «для себя» при достаточных ресурсах семьи, тогда как второй и третий требуют существенной поддержки. Введя «премию за скорость» — удвоение выплаты при рождении второго малыша в трёхлетний срок — можно создать дополнительный стимул.
«Первый ребенок — долгожданный, семья справляется с обязанностями. Двое взрослых на одного ребенка — это вполне достаточно. Второй — уже сложнее, а вот с третьим уже нужно очень серьезно помогать», — указал Рыбальченко.
Сейчас базовый размер маткапитала составляет 690 266 ₽ на первого ребёнка и 221 895 ₽ на второго. Если семья не получала выплату за первенца, за второго ребёнка положено 912 162 рублей.
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