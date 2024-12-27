Богачей Франции призвали забыть 2024 год

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Совокупное состояние богатейших миллиардеров Франции в 2024 году заметно сократилось. Этот неудачный год им следует поскорее забыть.
Об этом пишет информационное агентство Bloomberg. Аналитики издания подсчитали, что общее состояние Бернара Арно, Франсуазы Бетанкур Мейерс и Франсуа Пино — одних из самых богатых людей в мире — упало на рекордные 70 миллиардов долларов. Причина этого — в снижении спроса на предметы роскоши и общей политической нестабильности.
В публикации отмечается, что это трио миллиардеров стало свидетелями того, как их благосостояние подрывает распродажа ценных бумаг, принадлежащих им отраслевых гигантов. Таких, например, как LVMH, L’Oréal SA и Kering SA. Например, последняя из этого перечня, владеющая всемирно известным брендом Gucci, потеряла 41% своей стоимости.
Падение спроса в КНР привело также к резкому снижению стоимости акций LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy).
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В публикации отмечается, что это трио миллиардеров стало свидетелями того, как их благосостояние подрывает распродажа ценных бумаг, принадлежащих им отраслевых гигантов. Таких, например, как LVMH, L’Oréal SA и Kering SA. Например, последняя из этого перечня, владеющая всемирно известным брендом Gucci, потеряла 41% своей стоимости.
Падение спроса в КНР привело также к резкому снижению стоимости акций LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy).
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Александр Бойцов