Богатейшая женщина Казахстана отказалась от российского гражданства

Фото: IStock/mirza kadic
Богатейшая женщина-рантье Казахстана Айдан Сулейменова отказалась от российского гражданства, пишет Tengrinews.kz.
Сообщается, что Сулейманова является женой бизнесмена Данияра Абулгазина и дочерью первого главы МИДа Казахстана, занимавшего свой пост с 1991 по 1994 год. Она владеет рядом крупнейших ТЦ в Астане и других крупных казахских городах, а также является главой благотворительного фонда «Аяла».
По данным Forbes она является одним из крупнейших рантье Казахстана с выручкой свыше 4 млрд тенге. В списке она занимает восьмое место по стране.
Рантье - лица, живущие за счет пассивного дохода от сдачи недвижимости, наличия вкладов в банке или регулярно получаемой прибыли от авторских прав.
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По данным Forbes она является одним из крупнейших рантье Казахстана с выручкой свыше 4 млрд тенге. В списке она занимает восьмое место по стране.
Рантье - лица, живущие за счет пассивного дохода от сдачи недвижимости, наличия вкладов в банке или регулярно получаемой прибыли от авторских прав.
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Олег Дикий