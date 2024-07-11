Второй фигурант дела о хищениях в Минобороны пошел на сделку со следствием

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Второй фигурант дела бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова — бизнесмен Сергей Моисеев — признал вину. Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.
Генерала арестовали по делу о хищениях в сфере военных госзакупок. Согласно материалам следствия, были украдены средства при закупке 1,7 тысячи тонн металла для сооружения оборонительных укреплений. Ущерб Минобороны составил более 130 млн рублей.
Работавший с ним Моисеев пошел на сделку со следствием и, как утверждается, «активно сотрудничает». Суд уже отказывал фигурантам дела в замене заключения под стражу на домашний арест.
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