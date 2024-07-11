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Второй фигурант дела о хищениях в Минобороны пошел на сделку со следствием

ТАСС: бизнесмен Моисеев сотрудничает со следствием по делу генерала Попова
11 июля 2024, 22:44
Фото: IStock/Motortion

Фото: IStock/Motortion

Второй фигурант дела бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова — бизнесмен Сергей Моисеев — признал вину. Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.


Генерала арестовали по делу о хищениях в сфере военных госзакупок. Согласно материалам следствия, были украдены средства при закупке 1,7 тысячи тонн металла для сооружения оборонительных укреплений. Ущерб Минобороны составил более 130 млн рублей.

Работавший с ним Моисеев пошел на сделку со следствием и, как утверждается, «активно сотрудничает». Суд уже отказывал фигурантам дела в замене заключения под стражу на домашний арест.

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Число ДТП с жертвами на дорогах Подмосковья за год снизилось на 4,4%
11 июля 2024, 22:22

Фото: iStock / Bilanol

На дорогах Московской области за шесть месяцев 2024 года произошло 1618 ДТП с погибшими и ранеными. Это на 4,4% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Снизилось также число погибших – на 10,6%. Число пострадавших уменьшилось на 6,7%. Однако при этом удвоилось количество аварий с опрокидыванием автомобилей. Почти на четверть увеличились наезды на животных и на 7% – съезды с дороги», – заявил зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
В ведомстве призвали участников дорожного движения строго соблюдать ПДД.

Там напомнили, что для повышения безопасности на дорогах Московской области дорожники создают линии освещения, тротуары, обустраивают ограждения, устанавливают дорожные знаки и светофоры, оптимизируют движение.

Помимо этого, Госавтоинспекции Подмосковья проводит рейды и дежурства сотрудников администраций округов и волонтёров, направленные на соблюдение ПДД. До 28 июля проходит социальный раунд «Трезвый водитель».

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#подмосковье
#московская область
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Грузовик «Мерседес» протаранил под Серпуховом 14 стоявших в пробке машин
11 июля 2024, 22:07

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по МО

В городском округе Серпухов произошла авария с участием 15 автомобилей. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.
«ДТП произошло в четверг примерно в 20:20 на 103-м километре автодороги М-2 «Крым» в сторону Москвы. По предварительным данным, водитель грузовика «Мерседес» совершил попутное столкновение с 14 транспортными средствами, стоящими в дорожном заторе. Пострадавших нет, автомобили получили повреждения», – уточнили в пресс-службе.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Спецслужбы США предотвратили покушение на главу Rheinmetall
CNN: гендиректора концерна Rheinmetall планировали убить
11 июля 2024, 21:25

Фото: IStock/Dragos Condrea

Американский телеканал CNN сообщил, что в начале 2024 года американские и немецкие спецслужбы предотвратили покушение на гендиректора концерна Rheinmetall AG Армина Паппергера.
Rheinmetall является одним из крупнейших производителей оружия в Европе и принимает заказы в том числе для нужд Украины. Убийство руководителя концерна, по заявлению агентов, было бы одним из самых продуманных за всю историю покушений.

Первоначально о планируемом преступлении узнали американские спецслужбы, которые передали всю необходимую информацию коллегам в Германию, которые в свою очередь задержали преступников. Подробности не уточняются, но в издательстве уже заявили о том, что за этим могла стоять Россия. Каких-либо подтверждений этого не приводится.

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Пытался вырезать половые органы: как милиционер убивал школьниц в колготках и зачем распарывал белье жены
Маньяк-милиционер Шувалов: история убийцы девочек в колготках
11 июля 2024, 19:35

Фото: istockphoto/SB Arts Media

Маньяк-милиционер из Санкт-Петербурга, орудовавший в 90-х годах, навел ужас на жителей северной столицы. Жертвами душегуба становились девочки-подростки в возрасте 12-15 лет. О том, как оперативникам удалось выйти на след кровожадного убийцы и почему он стал нападать на школьниц расскажет редакция «Радио 1».


Маньяк Шувалов: кто он


Будущий убийца школьниц родился в 1968 году в семье простых рабочих. Он рос болезненным ребенком, мать и бабушка чрезмерно опекали его и заботились о его здоровье. Сердобольные родственницы заставляли мальчика всегда надевать колготки, чтобы избежать переохлаждения. В школе Шувалова за это дразнили, так как считалось, что колготы – это предмет женского гардероба.

Однажды на Шувалова напали сверстники. Хулиганы избили его, разорвали колготки и натянули ему на голову. Ряд специалистов уверен, что именно эта ситуация стала травмирующей для подростка и положила начало возрождению в нем жестокости. После службы в армии Шувалов устроился в милицию. Он трудился в УВД на метрополитене, пользовался уважением у коллег, женился, дважды стал отцом.


Первое убийство Шувалова


Свое первое убийство милиционер совершил в 1991 году. Жертвой преступника стала 12-летняяя девочка, которая пыталась проскочить без билета через турникет. Мужчина пригрозил рассказать обо всем родителям и учителям. Перепуганная девочка хотела избежать проблем в школе и дома и легко согласилась на его предложение пойти в Невский лесопарк. Там милиционер пообещал провести с ней профилактическую беседу.

Позже тело девочки найдут в реке.

Следующей жертвой маньяка стала 13-летняя воспитанница детского дома. Маньяк расправился с девушкой зверским способом: изнасиловал ее, нанес ей несколько ударов ножом, перерезал горло. Вскоре в том же парке было обнаружено тело еще одной жертвы маньяка в колготках с вырезом в интимном месте.
Тогда правоохранители уже не сомневались – они имеют дело с серийным убийцей-фетишистом.


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Милиционеры вышли на след убийцы


Количество жертв росло, а маньяк по-прежнему оставался неуловимым. Узнать род деятельности душегуба, а позже выйти на его след помогла последняя жертва Шувалова. Девочка успела рассказать подруге о том, что встретится вечером с милиционером-шантажистом, который вымогал у нее деньги за безбилетный проезд. Так в деле появилась зацепка.

На своем YouTube-канале журналистка Саша Сулим опубликовала интервью с силовиками, которые в 1990-х годах расследовали серию жестоких убийств, совершенных маньяком-милиционером. Начальник отдела по расследованию убийств Сергей Шапоров и оперуполномоченный уголовного розыска Андрей Кубарев рассказали, что для поимки душегуба им пришлось задействовать «приманку».

Девушку должны были «задержать» милиционера и доставить в отдел, где служил Павел Шувалов. Сначала все шло по плану. Мужчина предложил девушке прогуляться и повел ее по пустым улицам. За подозреваемым и агентом пристально наблюдали оперативники. В какой-то момент Шувалов завел девушку в подъезд, на двери которого был кодовый замок.

Тогда милиционеры приложили все усилия, чтобы избежать покушения на девушку, однако, как позже оказалось, маньяк и не планировал расправляться с новой знакомой. Причиной тому стали джинсы, в которых девушка пошла с ним на свидание. Такая одежда оставляла мужчину абсолютно равнодушным.


Допрос Шувалова


После неудачной операции по поимке «на живца» следователи решили вызвать Шувалова на допрос в качестве свидетеля. Тогда никто не ожидал, что при первой же беседе с правоохранителями маньяк во всем сознается.

Павел не отрицал своей страсти к разрезанным колготкам и сообщил оперативникам, что таким же образом ранее распарывал нижнее белье своей жены. Он также рассказывал, что с раннего возраста испытывал интерес к анатомии, а особенно его интересовало строение женской мочеполовой системы. Он совершал попытки вырезать половые органы некоторых из жертв, но до конца задуманное ни разу не довел.


Приговор Шувалову


Павел Шувалов был приговорен к расстрелу, однако мораторий на смертную казнь позволил сохранить ему жизнь. В заключении он провел 17 лет. Душегуб надеялся выйти на свободу, однако в 2020-м году умер от сердечного приступа.

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Обвинение запросило исправительные работы по делу о неосторожном убийстве Бабаевой
РИА Новости: обвинение запросило за гибель Бабаевой меньше двух лет исправработ
11 июля 2024, 19:20

Фото: IStock/Nikolay Tsuguliev

Представитель обвинения по делу о гибели главы крымского представительства медиагруппы «Россия сегодня» и экс-главреда «Газеты.ru» Светланы Бабаевой предложил суду назначить обвиняемому инструктору Игорю Малёву 1 год и 9 месяцев исправительных работ, передает «РИА Новости».
Малеву выдвинули обвинение по статье 109 УК «убийство по неосторожности». На учебном полигоне во время стрельбищ он нарушил правила техники безопасности и выстрелил очередью в грунт. Одна пуля разделилась на два фрагмента, один из которых попал в шею, а другой в голову журналистке.

Обвинение запросило суд назначить именно такое наказание с учетом признания подсудимым своей вины и наличия у него несовершеннолетнего ребенка.

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#обвинение
#наказание
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Жительница Подольска поделилась подробностями о пожаре в девятиэтажке
11 июля 2024, 19:17

Фото: iStock/Tomwang112

Жительница Подольска Анастасия рассказала о деталях произошедшего пожара на крыше девятиэтажного дома.
По её словам, перед возгоранием был слышен взрыв.

«И полиция, и скорая, и пожарные на месте. Началось возгорание где-то около часа дня. Вижу, что люди на улице давно стоят, еще как началось. Помогают друг другу, воду приносят. Криков [о помощи] не слышала. Но был слышен звук взрыва, когда огонь перекинулся на другие квартиры», — рассказала в беседе с Газета.ру женщина.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Подольске загорелась крыша многоэтажного жилого дома, расположенного на улице Веллинга. Уточнялось, что огонь уже распространился почти на всю крышу дома. На месте происшествия работали сотрудники МЧС.

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Прокуратура запросила 8,5 лет Гозману* заочно
РИА Новости: Гозману запросили 8,5 лет колонии по делу о фейках
11 июля 2024, 19:17

Фото: IStock/Sittipol Sukuna

Гособвинение в ходе прений сторон попросило назначить 8,5 лет колонии заочно Леониду Гозману* по делу о распространении фейков об армии, передает корреспондент РИА Новости из зала Гагаринского суда Москвы.
В отношении общественного деятеля было возбуждено дело по статье о распространении фейков о ВС РФ по мотивам политической или иной ненависти. Гозман публиковал посты в своем Телеграм, где открыто критиковал действия российских властей и распространял ложную информацию о деятельности российских солдат в украинской Буче.

Адвокат Гозмана сообщил, что его подзащитный не считает себя виновным и заявляет, что следствие собрало недостаточно доказательств.

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В московской поликлинике лифт упал с 15-го этажа, есть погибшие
Mash: Лифт упал с 15-го этажа в московской поликлинике №220, погиб человек
11 июля 2024, 18:54

Фото: iStock/alex_u

В столичной поликлинике №220 лифт упал с пятнадцатого этажа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно информации источника, погиб мужчина — 32-летний Геворг. Еще один человек, по предварительным данным, пострадал.

Уточняется, что здание медицинского учреждения находится на ремонте, поэтому пациентов внутри не было.

Ранее сообщалось, что два работника строительной площадки сорвались в шахту лифта с седьмого этажа строящейся поликлиники в Красноярске. Пострадавшие получили травмы головы и тела. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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У берегов канадской провинции произошло землетрясение
У канадской провинции Британская Колумбия произошло землетрясение магнитудой 6,5
11 июля 2024, 18:36

Фото: iStock/Petrovich9

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у берегов канадской провинции Британская Колумбия. Об этом информирует Геологическая служба США (USGS).
Уточняется, что землетрясение зафиксировали в 18.08 мск. Его эпицентр находился в 219 км к юго-западу от города Тофино, который расположен в провинции Британская Колумбия.

Примечательно, что очаг землетрясения залегал на глубине восемь километров. Данные о пострадавших и разрушениях не поступали.

Ранее сообщалось, что концерт певицы Тейлор Свифт вызвал землетрясение в швейцарском Цюрихе. Причиной возникновения данного природного явления стали ритмичные и синхронные прыжки порядка 50 тысяч поклонников ​знаменитой исполнительницы.

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