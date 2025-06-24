«Богиня блокчейна» Федякина получила срок за многомиллионное мошенничество
Блогер «Битмама» получила 7 лет за мошенничество на 7 миллиардов рублей
Пресненский суд Москвы приговорил предпринимательницу Валерию Федякину, известную как «Битмама», к семи годам лишения свободы за мошенничество.
По инофрмации телеграм-канала «112», «богиня блокчейна» создавала видимость богатства, включая липовый рейтинг «Форбс», чтобы привлечь инвесторов.
Девушка провела в СИЗО около двух лет, где родила ребенка.
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