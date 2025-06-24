Валентину Талызину похоронили рядом с Тальковым на Ваганьковском кладбище
Звезду «Иронии судьбы» Талызину похоронили рядом с известными деятелями культуры
Народную артистку РСФСР Валентину Талызину похоронили на Ваганьковском кладбище, рядом с музыкантом Игорем Тальковым, актером Евгением Самойловым и сценаристом Виктором Розовым.
Церемония прощания прошла в театре им. Моссовета, где актриса служила с 1958 года. Проститься с Талызиной пришли Юлия Высоцкая, Андрей Кончаловский и другие известные деятели культуры.
Последний раз актриса вышла на сцену 9 мая. По данным SHOT, причиной смерти стала онкология.
Напомним, актриса скончалась на 91-м году жизни. Зрители помнят ее по роли подруги Нади в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!».
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