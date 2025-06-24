SHOT ПРОВЕРКА разоблачила легенду о премиум-технике BORK

24 июня 2025, 16:00

Фото: Пресс-служба News Media Holding/SHOT

SHOT ПРОВЕРКА в новом выпуске программы разоблачила бренд бытовой техники BORK, у которого на рынке сложилась премиальная репутация.





В Сети покупатели часто жалуются на неисправность купленной техники BORK, а также полное отсутствие гарантийного решения. Тем временем фирма позиционирует себя немецким брендом, однако на деле выяснилось, что российская компания заказывает массовое производство техники на заводах, в основном китайских.



Также SHOT ПРОВЕРКА выяснила, что сертификаты на продукцию BORK оформляли компании, которых ранее уличали в выдаче «серых» документов.





«Сертификаты оказались недействительными, потому что были выданы на основании недобросовестных данных. 62 органа отозваны, аннулированы сертификаты, пострадали производители этой продукции. Потому что по отозванным сертификатам нужно отзывать продукцию. И сегодня риски у производителей очень высокие», — рассказала первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» Марина Блудян.