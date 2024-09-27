Богородский и Королёв стали лидерами по реализации программы капитального ремонта

Некоторые собаководы мечтают о возможности иметь двух собак в доме. Им кажется, что питомцы станут лучшими друзьями, вдвоем им будет веселее ждать хозяина с работы, прогулки будут интереснее, а дома они будут играть друг с другом. Но две собаки — это не только двойная радость, но и двойная ответственность.