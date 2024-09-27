Богородский и Королёв стали лидерами по реализации программы капитального ремонта

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области
В городских округах Богородский и Королёв активно продолжается реализация масштабной программы капитального ремонта многоквартирных домов. В этом году были проведены ремонтные работы в 82 домах Богородского округа и 77 домах Королёва, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Программа охватывает восстановление внутренних инженерных систем, ремонт кровли и фасадов, а также замену лифтового оборудования.
В Богородском округе выполнены следующие работы:
Эксперты из ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта» осуществляют контроль за соблюдением всех строительных норм и правил в процессе ремонта, обеспечивая тем самым высокое качество и соблюдение сроков выполнения работ.
Чтобы проверить, включён ли ваш дом в программу капитального ремонта и узнать сроки проведения работ, можно перейти в раздел «Карта».
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В Богородском округе выполнены следующие работы:
- ремонт инженерных коммуникаций в 41 доме;
- Замена систем газоснабжения в 35 домах;
- ремонт 9 крыш и 14 фасадов;
- установка 19 новых лифтов в 8 многоквартирных домах.
Эксперты из ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта» осуществляют контроль за соблюдением всех строительных норм и правил в процессе ремонта, обеспечивая тем самым высокое качество и соблюдение сроков выполнения работ.
Чтобы проверить, включён ли ваш дом в программу капитального ремонта и узнать сроки проведения работ, можно перейти в раздел «Карта».
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Дайана Хусинова