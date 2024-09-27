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Богородский и Королёв стали лидерами по реализации программы капитального ремонта

27 сентября 2024, 10:26
Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

В городских округах Богородский и Королёв активно продолжается реализация масштабной программы капитального ремонта многоквартирных домов. В этом году были проведены ремонтные работы в 82 домах Богородского округа и 77 домах Королёва, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Программа охватывает восстановление внутренних инженерных систем, ремонт кровли и фасадов, а также замену лифтового оборудования.

В Богородском округе выполнены следующие работы:



  • ремонт инженерных коммуникаций в 41 доме;
  • Замена систем газоснабжения в 35 домах;
  • ремонт 9 крыш и 14 фасадов;
  • установка 19 новых лифтов в 8 многоквартирных домах.
В Королёве успешно завершены работы по ремонту инженерных систем в 53 домах, замене газоснабжения в 43 домах, ремонту 11 крыш и 8 фасадов, а также установке 19 лифтов в 5 многоквартирных домах.

Эксперты из ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта» осуществляют контроль за соблюдением всех строительных норм и правил в процессе ремонта, обеспечивая тем самым высокое качество и соблюдение сроков выполнения работ.

Чтобы проверить, включён ли ваш дом в программу капитального ремонта и узнать сроки проведения работ, можно перейти в раздел «Карта».

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Учительница из Рошаля победила на Всероссийском военно-патриотическом конкурсе
27 сентября 2024, 10:57

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура

Учительница начальных классов Анастасия Морозова, преподающая лицее города Рошаль округа Шатура, одержала победу на Всероссийского конкурса среди наставников военно-патриотического воспитания. Молодой педагог поделилась секретами своего успеха, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Я подготовила авторский проект по гжельской росписи, то есть гжель как декоративно-прикладное народное искусство и то, как с помощью народного искусства можно влиять на военно-патриотическое воспитание детей. (…) Я была удивлена и рада, что у меня получилось пройти все испытания», — сказала Анастасия Морозова.
Важной составляющей преподавания для Анастасии является постоянный профессиональный рост и использования творчества.

«Я очень творческий человек, а учитель — эта та профессия, которая очень тесно связана с творчеством. Я нашла своё любимое дело, и изобразительное искусство, которым я увлекаюсь, тоже вплела в свою работу. (…) Всегда придумаешь что-то новое, приёмы, методики. Постоянно самосовершенствуешься, участвуешь в конкурсах», — поделилась педагог.
Отмечается, что Всероссийский конкурс среди наставников военно-патриотического воспитания проводился в четырёх номинациях, в нём приняли участие около 400 человек.

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#победа
#патриотизм
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«Критическая ситуация»: Кинологи рассказали, в каком случае нельзя заводить вторую собаку
Кинолог Голубев: два питомца в доме — это двойная ответственность
27 сентября 2024, 10:54

Фото: iStock/o01shorty10o

Некоторые собаководы мечтают о возможности иметь двух собак в доме. Им кажется, что питомцы станут лучшими друзьями, вдвоем им будет веселее ждать хозяина с работы, прогулки будут интереснее, а дома они будут играть друг с другом. Но две собаки — это не только двойная радость, но и двойная ответственность.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что два питомца в доме — это двойная ответственность.

«Нужно понимать, что собаки могут конфликтовать друг с другом, и не всегда животные становятся лучшими друзьями. Желание завести второго питомца должно быть обосновано не лирическими отступлениями в виде бесконечной дружбы между животными, а здравой оценкой своего ресурса. Вы должны оценить не только свой бюджет, но и условия проживания, временной ресурс и многое другое», — прокомментировал эксперт.

С какими проблемами можно столкнуться

Проблемы могут начаться на первом этапе знакомства собак. Если их неправильно представить друг другу, не сформировать общий быт, не установить правила, то возможно, что дружбы между животными не случится. Многое, конечно, зависит от поведения хозяина, но важно также учитывать характеры собак.

Также нужно понимать, что два проказника в доме — это дополнительные хлопоты. Поэтому важно будет уделять внимание воспитанию обоих питомцев, для этого нужно выделять время на каждого по отдельности. На прогулках могут возникнуть сложности, если питомцы не обучены ходить на провисшем поводке и не знают команд. Может случиться так, что одна собака будет постоянно тянуть, другая останавливаться или отвлекаться.

Бывает, что питомцы соперничают за внимание хозяина, поэтому нужно быть готовым к возможным конфликтам между любимцами. Кроме того, две собаки — это двойная нагрузка на бюджет, это также стоит учитывать.

Кому не стоит заводить двух собак

Если вы просто мечтаете о двух питомцах в доме, но не подошли к этой мысли серьезно, лучше отложить покупку второй собаки. Бывает так, что собаководы приобретают второе животное из-за того, что часто находятся на работе и думают, что вдвоем собакам будет легче и веселее, но это не всегда так. Нужно быть готовым к тому, что вам придется уделять в два раза больше времени питомцам, а если вы постоянно находитесь вне дома, обеспечить такое внимание вы не сможете. Это может привести к проблемам с поведением животных, помимо конфликтов между друг другом у каждой собаки могут закрепиться свои вредные привычки. Если проблему не решать, ситуация может перерасти в критическую.

Лучшим вариантом для хозяина, который задумывается завести вторую собаку, будет взять питомца на передержку. Например, кто-то из ваших знакомых уезжает в отпуск и им не с кем оставить собаку. Предложите свою помощь. Заранее обговорите правила, познакомьте собак и попробуйте пожить с двумя питомцами одновременно. Это будет отличная проверка не только ваших сил и возможностей, но и готовности вашего питомца принять нового члена семьи.

Кинолог подчеркнул, что приобретение собаки — это важный и ответственный шаг, а когда в доме уже есть питомец, это должно быть обдуманное и взвешенное решение. Помните, что вы будете отвечать за жизнь и здоровье каждого питомца, а также за комфорт окружающих вас людей и животных, заключил собеседник.

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#дома
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В Подмосковье с начала года ликвидировали 700 недостроев
27 сентября 2024, 10:37

Фото: пресс-служба правительства МО

Работа по выявлению недостроенных и аварийных зданий, а также самостроев ведётся во всех округах Московской области, с начала текущего года в регионе удалось ликвидировать 700 проблемных объектов, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
«За девять месяцев текущего года совместными усилиями Мособлархитектуры, профильных ведомств и органов местного самоуправления ликвидировано 700 объектов, из них 400 достроили и привели в соответствие установленным требованиям, а 300 объектов снесли», — сказал министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Он подчеркнул, что приоритетным направлением этой работы является ликвидация проблемных объектов, находящихся в жилых кварталах и в центральных частях городов.

«Это помогает сделать города безопаснее и комфортнее, а также вовлечь неиспользуемые земельные участки в хозяйственную деятельность», — отметил Владислав Гордиенко.
За последние семь лет Московская области избавилась от семи тысяч недостроев, самостроев и аварийных построек, 3,7 тыс. из них снесли. На месте снесённых зданий разбивают парки и скверы, строят торговые центры и другие востребованные жителями объекты.

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#снос
#владислав гордиенко
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В Орехово-Зуеве провели учения по ликвидации аварии в котельной
27 сентября 2024, 10:21

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Противоаварийную тренировку на теплосетях провели в Орехово-Зуеве коммунальщики в рамках подготовки к отопительному сезону, сообщает пресс-служба МинЖКХ Московской области.
«По сценарию учений зимой, при температуре воздуха -25 градусов на теплопроводе в одной из городских котельных упало давление, из-за чего остановился котёл и без тепла остались 189 многоквартирных домов и девять социальных учреждений», — говорится в сообщении.
Ремонтно-восстановительные работы стартовали в десять утра, участок теплопровода заменили к 12:40, затем были дренированы трубы в домах и полностью восстановить подачу тепла удалось до 16:00, что соответствует нормативам.

«Такие тренировки являются неотъемлемой частью подготовки к зимнему сезону. В ходе учений все работы были выполнены в срок, что гарантирует надежность теплоснабжения в предстоящий отопительный сезон», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.
В учениях участвовали специалисты МОС АВС и других подмосковных аварийно-восстановительных служб.

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Семья из Лотошино приобрела квартиру благодаря жилищной программе
27 сентября 2024, 10:06

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

Мама с двумя детьми из городского округа Лотошино стала обладательницей собственной квартиры, воспользовавшись подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей» в рамках государственной программы Московской области «Жилище», сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Евгения Купцова работает продавцом и воспитывает двоих сыновей: шестилетнего Михаила и двухлетнего Ярослава. По словам Евгении, ее сыновья уже становятся надежными помощниками в домашних делах.

Ранее семья проживала у родственников. Получив информацию о программе поддержки молодых семей от знакомых, Евгения решила подать заявку и теперь у семьи есть собственная трёхкомнатная квартира.

«Мы взяли квартиру с новым ремонтом. Уже заехали, живем, радуемся. Очень хорошее место. Здесь тихо и близко к школе, детскому саду, спортивному центру», — говорит она.
Чтобы стать участником, необходимо соответствовать следующим требованиям: возраст до 35 лет, потребность в жилье (менее 10 квадратных метров на человека), проживание в Московской области (регистрация по месту жительства) и наличие доходов для оплаты 65% расчётной стоимости жилья или возможности получить кредит на эту сумму.

В 2024 году участниками данной подпрограммы стали 271 молодая семья в Подмосковье.

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SHOT: Осуждённый пожизненно глава Ореховской ОПГ хочет отправиться на СВО
27 сентября 2024, 09:56

Фото: istockphoto/Sayan_Moongklang

Лидер Ореховской организованной преступной группировки Сергей Буторин по кличке Ося отбывает пожизненный срок в колонии «Полярная сова» в ЯНАО. Он уже во второй раз написал прошение об отправке его в зону специальной военной операции.
Один раз 59-летний преступный авторитет уже писал такое заявление, но ему отказали как раз из-за пожизненного срока, напоминает телеграм-канал SHOT. На этот раз главарь ОПГ уверен, что ему разрешат отправиться на фронт благодаря «специальным решениям». Поэтому он уже начал подготовку к отправке в зону спецоперации.

Буторин ежедневно тренируется, изучает йогу, занимается дыхательными практиками, упражнениями для концентрации внимания. Он уверен, что пригодится на передовой, учитывая его знания, полученные в армии, где он был сапёром. Из рядов Вооружённых сил РФ Буторин уволился в чине прапорщика.

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Медсестра купила квартиру в Коломне благодаря соципотеке
27 сентября 2024, 09:54

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Медсестра Наталья Грачёва, переехавшая с семьёй в Подмосковье из Саратовской области, приобрела двухкомнатную квартиру в Коломне благодаря программе «Социальная ипотека», сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«Выбрали «двушку» в хорошем доме новой постройки. Очень удачное расположение — район спокойный и со всей необходимой инфраструктурой. И, что важно для меня, до работы можно дойти пешком», — сказала медик
Наталья Грачёва работает в Коломенской больнице, её общий стаж превышает двадцать лет.

Программа «Социальная ипотека» была запущена в Московской области в 2016 по инициативе губернатора региона Андрея Воробьёва. Согласно правилам программы, «тело» ипотечного кредита в течение десяти лет выплачивает регион, а собственник квартиры платит только проценты по займу. Программа рассчитана на медиков, учителей, молодых учёных, уникальных специалистов в сфере ОПК и тренеров.

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#коломна
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Загруженность дорог Подмосковья утром 27 сентября составила четыре балла
27 сентября 2024, 09:43

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Утром 27 сентября на дорогах Московской области наблюдается загруженность в 4 балла. По информации от Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, на дорогах региона было зафиксировано более 1 миллиона автомобилей, что на 1,5% превышает средний показатель прошлого месяца.

Основные проблемы с движением возникают на пути в Москву по трассам А-105, М-4 «Дон», М-9 «Балтия» и на Ленинградском, Дмитровском, Щёлковском, Носовихинском, Косинском, Рязанском, Каширском, Варшавском, Калужском, Минском, Рублёво-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких манёвров.

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Помощь семьям участников СВО в Подмосковье оказали около 33 тысяч раз
27 сентября 2024, 09:33

Фото: iStock/Nadezhda1906

В Московской области предусмотрены различные виды поддержки для участников специальной военной операции и членов их семей, им была оказана помощь около 33 тысяч раз. Об этом рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в ходе расширенного заседания Комитета по социальной политике и здравоохранению, сообщает пресс-служба регионального парламента.
«С самого начала спецоперации Подмосковье оказывает всестороннюю поддержку нашим бойцам и их семьям. Различные виды помощи семьям наших героев были оказаны порядка 33 тысяч раз. Это, в частности отдых детей в лагере «Литвиново», бесплатный садик и кружки, психологическая, юридическая помощь и многое другое», — сказал Игорь Брынцалов.
Отмечается, что мерами поддержки для детей воспользовались 27 тысяч семей, поддержкой для родителей участников СВО воспользовались более 1,1 тыс. раз, а к юридической и психологической помощи прибегли свыше 1.6 тыс. раз.

Полная информация о мерах поддержки для участников СВО и их семей размещена на областном портале госуслуг.

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