Новую дорогу в Павловской Слободе откроют в 2025 году

Фото: пресс-служба правительства МО/ Антон Чернов
«Эти три километра позволят разгрузить населённые пункты. Те, кто испытывают сейчас неудобства, особенно в час пик, когда идет транзитный транспорт, смогут беспрепятственно проехать по этой магистрали, сэкономив огромное количество времени», — сказал Воробьёв.Строительство планируют начать в апреле текущего года.
«Сейчас на площадку уже завозят строительные материалы. 1 апреля полностью выйдем на этот участок. Откроем дорогу к 1 сентября 2025 года, на год раньше срока», — сообщил представитель подрядчика Агаси Газоян.
Губернатор также подчеркнул, что новая дорога должна быть обустроена всеми элементами, отвечающими за сохранение комфортной городской среды, включая тротуары для пешеходов и уличное освещение.
Напомним, дорожное строительство на территории Павловской Слободы успешно ведётся не первый год. Например, в минувшем году здесь открыли движение по дороге, соединяющей Академическую улицу с улицей Ленина, и две кольцевые развязки.
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