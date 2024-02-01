Открытие в конце года обхода Малых Вязём увеличит пропускную способность ЦКАД

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Кроме того, в Малых Вязёмах находятся 30 промышленных предприятий. Новая дорога позволит улучшить логистику и сократит время в пути для сотрудников.
«Несколько лет назад был успешно открыт масштабный президентский проект – ЦКАД. Трафик доходит до 25 тыс. грузовых и легковых автомобилей в сутки. После открытия магистрали мы сделали анализ, послушали обращения жителей и увидели самое узкое место – Вязёмы. Здесь очень много светофоров, железная дорога, где в час пик с интервалом в 2-3 минуты проходят поезда, что делает пересечение путей невозможным», – описал проблему губернатор.Он напомнил, что президент поддержал решение, а правительство выделило деньги на объект, который должен быть сдан в конце декабря. По словам Воробьёва, это весьма дорогостоящий обход – порядка 11 млрд рублей.
Открытие обхода позволит сделать движение по этому участку ЦКАД полностью бессветофорным. В его состав войдут три путепровода – над железнодорожными путями Смоленского направления, через Можайское шоссе и ул. Ямскую. В северной части ЦКАД построят тоннель, возведут мост через реку Большая Вяземка. По всему периметру обхода будут установлены шумозащитные экраны.
Четырёхполосная развязка протяжённостью 4 км позволит сократить время проезда до Малых Вязём в 20 раз – с 1,5 – 2 часов до 5 минут.
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