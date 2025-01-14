Богородский округ победил в голосовании по выбору самой красивой новогодней ёлки

Фото: пресс-служба Минстроя РФ
Победителем Всероссийского конкурса по выбору лучшей новогодней ели стал Богородский городской округ Подмосковья. Он разделил первое место с Санкт-Петербургом и Чечнёй, сообщили в пресс-службе Минстроя России, выступившего одним из организаторов конкурса.
«По всей стране на территориях, преображённых по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», были установлены ёлки, украшенные изделиями местных мастеров и отражающие самобытность каждого региона. Все желающие могли выбрать понравившееся новогоднее дерево в группе федерального проекта в соцсети «ВКонтакте». Всего на конкурсе было отдано 783 тыс. 593 голоса», – говорится в сообщении.Помимо трёх победителей, наградами отметят регионы, занявшие призовые места. Это Тюменская область, Башкирия, Белгородская область, Татарстан, Приморский край, Кабардино-Балкария и Смоленская область.
Награждение победителей и призёров состоится 23 апреля на площадке V Международной выставки-конференции по развитию комфортной городской среды ParkSeason Expo 2025 в Москве.
Читайте также:
Новогодняя ёлка в Ногинске представит Подмосковье на федеральном конкурсе
Эксперты рассказали, как быстро и аккуратно убрать новогоднюю ёлку
Жители Котельников смогут сдать новогодние ёлки на переработку
Лора Луганская