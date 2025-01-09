Новогодняя ёлка в Ногинске представит Подмосковье на федеральном конкурсе

Новогодняя ёлка «Богородский бал» и праздничное оформление на Фонтанной площади в Ногинске признаны лучшими в Московской области. Они набрали 31% голосов, сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства региона по итогам регионального этапа голосования в конкурсе «Ёлки России».