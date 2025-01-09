Новогодняя ёлка в Ногинске представит Подмосковье на федеральном конкурсе

Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО
Новогодняя ёлка «Богородский бал» и праздничное оформление на Фонтанной площади в Ногинске признаны лучшими в Московской области. Они набрали 31% голосов, сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства региона по итогам регионального этапа голосования в конкурсе «Ёлки России».
За звание лучшей новогодней ёлки состязались представители Богородского, Дмитровского, Истринского, Одинцовского, Орехово-Зуевского и Серпуховского городских округов.
Стартовавший 25 декабря 2024 года конкурс был организован при участии Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. В финальное голосование вышло по одной ёлке от каждого региона-участника.
Следующий этап конкурса – открытое онлайн-голосование за «Ёлку России» – стартовал 9 и продлится до 11 января в соцсети «ВКонтакте» «ГородаМеняютсяДляНас». Поддержать Московскую область можно по ссылке. Для этого нужно кликнуть в опросе на название региона.
По итогам голосования, итоги которого станут известны 13 января, ценные призы вручат регионам, занявшим первые 10 мест.
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«Теперь праздничное оформление Фонтанной площади в Ногинске будет представлять всю Московскую область на федеральном этапе конкурса и поборется за звание самой красивой ёлки страны. Ежегодно мы обустраиваем центры городов, улицы и набережные, создавая пространства для прогулок и отдыха. Каждый новый парк, благоустроенные площадь или сквер – места, объединяющие людей для общения, отдыха и занятий спортом. Мы видим, как с каждым годом растет посещаемость этих пространств», – сказал зампред правительства – министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Стартовавший 25 декабря 2024 года конкурс был организован при участии Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. В финальное голосование вышло по одной ёлке от каждого региона-участника.
Следующий этап конкурса – открытое онлайн-голосование за «Ёлку России» – стартовал 9 и продлится до 11 января в соцсети «ВКонтакте» «ГородаМеняютсяДляНас». Поддержать Московскую область можно по ссылке. Для этого нужно кликнуть в опросе на название региона.
По итогам голосования, итоги которого станут известны 13 января, ценные призы вручат регионам, занявшим первые 10 мест.
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Лора Луганская