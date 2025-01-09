Жители Котельников смогут сдать новогодние ёлки на переработку

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Жители Котельников могут сдать на переработку живые хвойные деревья, оставшиеся после новогодних праздников. Принимать их будут с 15 января по 10 февраля, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Сдать деревья в Котельниках можно по двум адресам: ул. Сосновая, дом № 5 и микрорайон Белая Дача, дом № 25к1. Принимаются ели и сосны. Важно помнить, что деревья должны быть очищены от игрушек, мишуры, искусственного снега, блёсток, скотча и верёвок», – отметили в пресс-службе.Все собранные деревья отправят на переработку. С помощью спецтехники они будут превращены в щепу.
«Полученное сырьё будут использовать, например, в сельском хозяйстве, в качестве отсыпки троп и клумб, а также для обустройства вольеров для животных», – пояснили в администрации.Там добавили, что выбрасывать ёлки и сосны после праздников в контейнеры для мусора не рекомендуется. Они забивают контейнеры и затрудняют погрузку в мусоровозы. Кроме того, при захоронении древесина выделяет в атмосферу от 13 до 20 кг углекислого газа.
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Лора Луганская