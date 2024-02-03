Бой Фьюри с Усиком перенесли

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Поединок между украинским боксером Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри будет перенесен из-за травмы, полученной Фьюри во время спарринга.
Промоутерская компания Queensberry объявила об этом в социальных сетях. Британский боксер получил рассечение брови, и ему требуется наложение швов. Пока что не объявлена новая дата проведения поединка.
Изначально бой был запланирован на 17 февраля и должен был проходить в Эр-Рияде. Это уже третий перенос боя между Усиком и Фьюри.
Александр Усик, имеющий в своем активе 21 победу в 21 поединке, удерживает чемпионские пояса WBO, IBF, IBO и WBA Super в супертяжелом весе. Тайсон Фьюри, с 33 победами, одной ничьей и отсутствием поражений, владеет чемпионским поясом WBC в тяжелом весе.
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Изначально бой был запланирован на 17 февраля и должен был проходить в Эр-Рияде. Это уже третий перенос боя между Усиком и Фьюри.
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Артем Кузьмин