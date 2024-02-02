Всероссийский боксёрский форум в Серпухове собрал более 500 участников

Фото: телеграм-канал Сергея Никитенко
Более 500 делегатов из 89 региональных федераций собрались на IV Всероссийский боксёрский форум, который стартовал в Большом Серпухове. Об этом сообщил глава городского округа Сергей Никитенко.
«Мероприятие такого уровня проходит в муниципалитете второй год подряд. Для нас это большая честь и знак высокого доверия со стороны Федерации бокса России. На спортивной базе «Лесная опушка» собрались более 500 делегатов из 89 региональных федераций, в числе которых – известные чемпионы, заслуженные тренеры, спортивные функционеры», – написал Никитенко в своём телеграм-канале.Представители региональных боксёрских федераций намерены обменяться на форуме опытом, обсудить проблемные вопросы и найти пути их решения, познакомиться с новыми формами работы, чтобы популяризировать бокс среди подрастающего поколения.
«Ежегодно в Серпухове проводятся соревнования по боксу в рамках этапов чемпионата России, открываются новые боксёрские залы. Так, на базе «Лесная опушка» созданы комфортные условия для тренировок и восстановления спортсменов. Комплекс функционирует, здесь тренируются сборные команды из разных регионов России. Мы развиваем и международное сотрудничество, благодаря визитам в округ сборных других стран», – отметил Никитенко.Он напомнил, что боксзабеги привлекают в Серпухов участников со всей России, а новогодний праздник «Рождественская сказка» дарит детям незабываемые впечатления и возможность общения с чемпионами.
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Лора Луганская