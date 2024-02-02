Олимпийский чемпион Поветкин стал гостем Всероссийского боксёрского форума в Серпухове

Фото: Александр Стёпушкин
Олимпийский чемпион Александр Поветкин принял участие в lV Всероссийском боксёрском форум, который проходит в Серпухове. На него собрались делегаты более чем 80 региональных федераций, титулованные боксёры, тренеры и спортивные функционеры.
В рамках форума проходят пленарные сессии, посвящённые развитию бокса в стране, дискуссионные панели и мастер-классы. 2 февраля состоялось взвешивание участников «Ночи чемпионов IBA».
Отмечается, что форум в Серпухове организован Федерацией бокса России.
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«Бокс в России развивается, и спортсмены хорошие, сильные. Я приехал на форум, чтобы увидеть всех ребят и послушать, что говорят. Мне понравилось, что боксёры будут выходить в ринг на мировой арене под нашим флагом и гимном. Я был на чемпионате мира в Башкирии и видел это», – сказал подмосковный боксёр-профессионал Поветкин.
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Лора Луганская