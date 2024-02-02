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Олимпийский чемпион Поветкин стал гостем Всероссийского боксёрского форума в Серпухове

02 февраля 2024, 19:14
Фото: Александр Стёпушкин

Фото: Александр Стёпушкин

Олимпийский чемпион Александр Поветкин принял участие в lV Всероссийском боксёрском форум, который проходит в Серпухове. На него собрались делегаты более чем 80 региональных федераций, титулованные боксёры, тренеры и спортивные функционеры.
В рамках форума проходят пленарные сессии, посвящённые развитию бокса в стране, дискуссионные панели и мастер-классы. 2 февраля состоялось взвешивание участников «Ночи чемпионов IBA».
«Бокс в России развивается, и спортсмены хорошие, сильные. Я приехал на форум, чтобы увидеть всех ребят и послушать, что говорят. Мне понравилось, что боксёры будут выходить в ринг на мировой арене под нашим флагом и гимном. Я был на чемпионате мира в Башкирии и видел это», – сказал подмосковный боксёр-профессионал Поветкин.

Отмечается, что форум в Серпухове организован Федерацией бокса России.

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#спорт
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Участие в «Лыткаринской лыжне» подтвердили уже 400 спортсменов
02 февраля 2024, 18:11

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Уже 400 человек подали заявки на участие в «Лыткаринской лыжне» — лыжной гонке, которая состоится в городском округе Лыткарино 11 февраля, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Принять участие в гонке может любой желающий. На сегодняшний день своё участие в «Лыткаринской лыжне» подтвердили 400 человек. Лимит участников составляет 500 человек, когда он будет достигнут, регистрация прекратится», — говорится в сообщении.
Заявки на регистрацию принимаются только в электронном виде: через сайт arta-sport.ru. Зарегистрироваться можно до шести часов вечера 8 февраля, если лимит не будет исчерпан раньше.

Гонка будет проводиться на лыжной трассе «Волокуша», забеги начнутся в 11:00. Для разных возрастных групп будут подготовлены четыре дистанции протяжённостью от 500 метров до 5 километров. Все победители и призёры получат награды и дипломы.

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#лыткарино
#лыжи
#гонка
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Yle: в допинг-пробе Валиевой обнаружили препарат с анаболическим эффектом
02 февраля 2024, 18:07

Фото: iStock/Ivan-balvan

В допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой обнаружено вещество, обладающее анаболическим эффектом. Об этом пишет сообщает финское издание Yle со ссылкой на собственный источник.
Согласно статье, кроме триметазидина, в допинг-пробе Валиевой также выявили гипоксен и L-карнитин. Но они не включены в список запрещенных препаратов, а спортсменка указала их применение в контрольной форме.

Однако в пробе российской спортсменки также обнаружили еще одно вещество с анаболическим эффектом, которое сейчас не запрещено Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Но организация планирует его запретить.

29 января спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года. Сообщается, что спортсменку решили дисквалифицировать из-за допинга. 25 декабря 2021 года в пробе, взятой у Валиевой, было найдено некое вещество, оказавшееся запрещённым допингом.

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#суд
#золото
#допинг
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Агент Талаев: У Чистякова нет проблем в «Сочи»
02 февраля 2024, 17:15

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Футбольный агент Андрей Талаев заявил, что продолжающаяся адаптация защитника «Сочи» Дмитрия Чистякова проходит отлично, серьёзных проблем в команде у игрока нет.
«Адаптация Дмитрия проходит отлично, его здорово приняли в команде. Рабочий процесс идёт, никаких проблем. Он уже сыграл матч против молодёжки «Сочи», постепенно вкатывается, привыкает к требованиям Морено. Всё хорошо у него», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Талаев.

Отмечается, что Чистяков будет выступать в черноморском клубе до конца текущего сезона на правах аренды.

Ранее Сербский агент Боян Остоич высказывал мнение о том, что бывший главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович вряд ли вернется в Россию. При этом, отмечалось, что 55-летний сербский тренер Славиша Йоканович всё ещё остаётся без работы.

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#спорт
#тренер
#футбол
#клуб
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Глава Красногорска подписал договор о сотрудничестве с академией СКА
02 февраля 2024, 17:14

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Соглашение о долгосрочном сотрудничестве между городским округом Красногорск и спортивной академией СКА подписали глава муниципалитета Дмитрий Волков и генеральный директор академии, главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг, сообщает пресс-служба администрации округа.
Дмитрий Волков выразил уверенность, что подписанное соглашение станет поможет развитию физкультуры и спорта в муниципалитете, а также обеспечит реализацию значимых проектов.

«Пусть это начало большого пути станет основой будущих свершений на самом высоком уровне», — написал Волков в своём telegram-канале.

В рамках сотрудничества в округе планируется создать мультиспортивный сегмент, где будут организованы занятия футболом, хоккеем с мячом, гимнастикой, фигурным катанием, баскетболом, волейболом, плаванием и лыжами.

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В подмосковном лыжном марафоне «Николов Перевоз» примут участие более 800 человек

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#красногорск
#спорт
#дмитрий волков
#соглашение
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Футболист Канищев назвал непрофессиональным решение «Зенита» по Круговому
02 февраля 2024, 17:02

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Бывший игрок «Зенита», президент фонда «Зенит-84» Александр Канищев высказал мнение о том, что решение петербургского клуба отправить защитника Данилу Кругового из «Зенита» в «Зенит-2» неверное.
«С точки зрения того, какую пользу может принести «Зениту» Круговой, решение отправить его в «Зенит-2» — неправильное. Он может и должен играть в составе. Хороший футболист. Но тут всё зависит от отношений, которые сложились у Кругового с тренером Семаком, руководством «Зенита». Если там есть конфликт, то сотрудничество, конечно, затрудняется. Но у «Зенита» это не первый раз. <…> «Зенит» поступил непрофессионально, мне кажется, в этой ситуации. Круговой соответствовал уровню команды», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Канищев.

Он добавил, что, по его мнению, даже в случае конфликта со спортсменом, руководители клуба должны были с ним договориться ради команды.

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#спорт
#сотрудничество
#футболист
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В подмосковном лыжном марафоне «Николов Перевоз» примут участие более 800 человек
02 февраля 2024, 12:24

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Лыжный марафон «Николов Перевоз» состоится в Дубне в субботу, 3 февраля, участниками забега станут более 800 человек, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Трасса будет организована по ледовому руслу реки Дубна. Длина дистанции составит два круга по 25 километров», — отмечается в сообщении.
При этом длину забега участники смогут выбрать себе по силам, всего предлагается четыре варианта: пять километров, десять километров, полумарафон (25 км) и марафон (50 км). Для всех участников организаторы забега подготовили пункты обогрева и питания.

Стартовые пакеты участникам будут раздавать перед гонкой с 9 утра до 11:15 на втором этаже главного корпуса дома отдыха отдыха «Рамино» по адресу: Дубна, улица Рамино, дом №2.

Узнать подробную информацию о марафоне, а также зарегистрироваться и оплатить взнос можно по ссылке.

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#спорт
#дубна
#марафон
#лыжи
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Горнолыжницы из Московской области завоевали три медали на этапах Кубка России
02 февраля 2024, 09:53

Золотую, серебряную и бронзовую медали выиграли подмосковные спортсменки на четвёртом и пятом этапах Кубка России по горнолыжному спорту, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«На четвёртом этапе Кубка России бронзовую награду завоевала представительница Подмосковья Виталина Гирина в дисциплине «слалом-гигант». Золото получила москвичка Анастасия Горностаева, бронзу — Рината Кашинцева из Сахалинской области», — отмечается в сообщении.
Ещё две медали в слаломе-гиганте подмосковные горнолыжницы завоевали на пятом этапе турнира: первое место заняли Ольга Погребицкая, третье — Виталина Гирина.

Соревнования проводятся на курорте Манжерок на Алтае.

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Льюис Хэмилтон покинет «Мерседес» по окончании нынешнего сезона «Формулы-1»
01 февраля 2024, 23:25

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Семикратный чемпион мира по автогонкам в классе «Формула-1»Льюис Хэмилтон покинет команду «Мерседес» по окончании сезона 2024 года. Об этом сообщается в коммюнике, выпущенном пресс-службой самой команды, на которое ссылается ТАСС.
Уже известно, что с 2025 года Льюис будет выступать за итальянскую «Феррари». В своем ответном заявлении Хэмилтон выразил благодарность команде и лично генеральному директору Тото Вольфу за поддержку со стороны коллектива, который был частью его жизни с 13 лет.

По словам Хэмилтона, решение об уходе явилось одним из самых трудных в его жизни, поскольку он провел вместе с «Серебряными стрелами» 11 последних лет.

Британский автогонщик выступает за «Мерседес» с 2013 года. За это время он успел завоевать семь титулов чемпиона в «Формуле-1», тем самым повторив рекорд легендарного немца Михаэля Шумахера. В августе 2023 года Хэмилтон продлил свой действующий контракт до конца 2025 года по схеме «1 1», дающей возможность сменить команду перед сезоном-2025.

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#гонки
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В Подмосковье состоится матч между сборными по гандболу России и Белоруссии
01 февраля 2024, 18:45

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Товарищеский матч сборной России по гандболу со спортсменами из Белоруссии состоится в подмосковном Чехове 17 марта, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Игра в Чехове станет третьей и финальной в суперсерии товарищеских матчей со сборной Белоруссии. Первую игру в серии проведут в Казани 13 марта, вторую — в Москве 15 марта», — отмечается в сообщении.
Встреча пройдёт во дворце спорта «Олимпийский» имени В.С. Максимова. О том, какие игроки войдут в сборную России, станет известно в конце февраля.

В министерстве также отметили, что игроки областного гандбольного клуба «Чеховские медведи» являются постоянными представителями Подмосковья в составе сборной страны.

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