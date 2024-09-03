Бойцам СВО передали партию техники в рамках подмосковной акции «Доброе дело»

Видео: пресс-служба правительства МО
Новую партию помощи передали бойцам губернаторского 242 полка зампред правительства Московской области Вячеслав Духин, министр информации и молодежной политики региона Екатерина Швелидзе и гендиректор телеканала «360» Алексей Каклюгин, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
«Бойцы получили три системы спутникового интернета Starlink с дополнительными комплектующими и три мощных квадроцикла. Груз был доставлен в рамках регионального гуманитарного проекта «Доброе дело», — говорится в сообщении.Доставленные грузы пригодятся на передовой, отметили бойцы.
«Мы выражаем огромную благодарность представителям правительства Московской области — зампреду Вячеславу Духину, министру Екатерине Швелидзе и гендиректору телеканала «360» Алексею Каклюгину. Спасибо, что нас поддерживаете. Вместе мы победим!» — заявили участники СВО.Кроме того, на передовую для бойцов 242 полка были доставлены десять установок радиоэлектронной борьбы для противодействия дронам.
Ранее этому же подразделению передали 20 комплектов пехотных систем РЭБ. Такой система, закрепленная на амуниции бойца, позволяет защитить его и его подразделение от атак дронов-камикадзе.
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Лев Каштанов