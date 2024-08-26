Украинский военный из 151-й отдельной механизированной бригады ВСУ Анатолий Власенко рассказал, как его отправили на штурм под видом обороны пустого дома, где он был встречен бойцами ВС РФ. Видео с рассказом пленника опубликовало Минобороны России.

«Посадили в БТР, сказали в двухэтажном доме занять позиции и держать оборону. Сказали, что там ничего нет, чтобы заходили в дом. По нам начали стрелять, мы кричим, что мы свои. Нам сказали, что будут встречать. Мы в ответ не стреляли. Кричим: «Мы свои». Говорят: «Руки вверх, раздевайтесь». Разделись, сложили оружие», — пояснил Власенко.

«Кидают на мясо, просто тупо на мясо. Никому эта война не нужна. А правительство наше — даже слов нет», — сокрушался пленный.

По его словам, командиры таким способом обманули подразделение, чтобы отправить на штурм. Пленный добавил, что, когда его мобилизовали, он не проходил медкомиссию и вообще не собирался на фронт.Ранее издание The Times писало, что из-за своих неудач на фронте вновь жалуются украинские неонацисты. Речь идет о том, что нападение на Курскую область не помогло боевикам ВСУ на Донбассе.Боевики ВСУ вновь жалуются из-за своих неудач на фронтеМинобороны России раскрыло последние новости о ситуации в Курской областиВ эфире украинского телемарафона вырубило свет при ракетной атаке