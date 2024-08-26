Волонтёры из Реутова доставили гуманитарную помощь в зону СВО

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов
Сотрудница администрации Реутова Анастасия Николаенко вместе с волонтёрами доставила гуманитарную помощь в зону СВО. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Волонтёрская группа посетила две штурмовые бригады и несколько подразделений. Военным передали комплексы систем радиоэлектронной борьбы, необходимые инструменты и маскировочные сети. Также в посылку вошли продукты и средства гигиены», – пояснили в администрации.Волонтёрское объединение «Скорая Z помощь» действует в Реутове полтора года. Инициаторами его создания стали жители наукограда. Помощь бойцам
доставляют каждый месяц. За время существования объединения в зону спецоперации было совершено 29 рейсов.
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Лора Луганская