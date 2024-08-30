Размещённым в Подмосковье ребятам из Курской области подарили школьные наборы

Фото: пресс-служба правительства МО/Полина Коренченко
Рюкзаки с полным набором школьных канцтоваров подарили детям из Курской области, временно размещённым в оздоровительных лагерях в Клину, Пушкинском округе и Подольске, средства на это выделило информагентство «Интерфакс», сообщает пресс-служба правительства Московской области.
«Канцелярские принадлежности и рюкзаки были куплены для 189 учеников пятых-одиннадцатых классов», — отмечается в сообщении.Подарки ребятам вручил исполнительный директор региональной службы группы «Интерфакс» Александр Веклич.
«Мы стали участниками подготовки к школе ребят из Курской области, которые сейчас находятся здесь, в Подмосковье. Собрали вместе с нашими коллегами из Московской области школьные наборы-рюкзаки. Для мальчишек и девчонок это необходимое подспорье, чтобы они продолжали учёбу», — сказал Веклич.Всего в Подмосковье в настоящее время находятся свыше 600 детей и подростков из Курской области, всех их подготовят к началу учебного года.
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