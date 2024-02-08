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Бойцам СВО передали подарки из Каширы

08 февраля 2024, 14:41
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Жителям Каширы, принимающим участие в специальной военной операции на Украине, привезли подарки, собранные в рамках проекта «Кашира — Всё для Победы!», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Участников проекта поблагодарил руководитель Каширского отделения «Боевого братства» Александр Серяпин.

«Огромная благодарность всем, кто считает своим долгом участвовать в сборе помощи для наших бойцов, кто вкладывает в общее дело частичку своего труда, своей души», — сказал Серяпин.


Собранные вещи передал бойцам на Купянском направлении один из уроженцев Каширы, который был в служебной командировке в Московской области.

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#кашира
#сво
#гуманитарная помощь
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Депутат Фёдоров предложил в 10 раз повышать неоплаченные штрафы для иноагентов
08 февраля 2024, 14:48

Фото: istockphoto.com/TheCrimsonRibbon

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил в 10 раз увеличивать неоплаченные иноагентами штрафы.
Он объяснил такие меры тем, что многие иностранные агенты продолжают вести свою деятельность, игнорируя предписанные российским законодательством штрафы.

«Прошу рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в ст. 20.25 КоАП РФ в части введения нового положения об увеличении размера суммы наложенного штрафа в десять раз за неуплату административного штрафа в положенный законом срок лицом, выполняющим функцию иностранного агента», — приводит RT текст обращения Фёдорова на имя главы Минцифры Максута Шадаева.

Ранее в Госдуме предложили увеличить штрафы за неподчинение сотрудникам ГИБДД.

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Королихин вновь возглавит контрольно-счётную палату Московской области
08 февраля 2024, 14:35

Фото: Фотобанк МО

Мособлдума на очередном заседании одобрила назначение Виктора Королихина на должность председателя контрольно-счётной палаты региона ещё на один срок. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Ранее с таким предложением выступил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Все фракции поддержали кандидатуру Королихина. В голосовании все участвовали все 44 присутствовавших на заседании депутата.
«За прошедшие пять лет была проделана большая работа. Проведено более 400 мероприятий, прошла экспертиза 200 законопроектов. В бюджеты всех уровней возмещено более 1,6 млрд рублей. Однако нужно развиваться дальше, повышать эффективность деятельности палаты», – сказал Королихин на заседании.
Впервые его назначили на нынешнюю должность в феврале 2019 года на пятилетний срок. До этот пост занимала Татьяна Крикунова.

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#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье провели фестиваль профессий «Путь навыков»
08 февраля 2024, 14:27

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Во Дворце спорта «Шатура» прошел фестиваль профессий «Путь навыков». об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
В мероприятии приняли участие представители АО «Мособлэнерго», ПАО «Россети Московский», Ресторан «Пиноккио», ООО «ТПК ВИП «Сервис» и ООО «Рошальский завод пластификаторов».

«Одним из главных достоинств Фестиваля профессий стала возможность познакомиться с профессионалами своей отрасли и задать им вопросы. Это позволило учащимся более объективно оценить свои возможности и преимущества в выборе конкретной профессии, а также познакомиться с реальными перспективами и требованиями для занятия этой профессии в будущем», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что школьники смогли принять участие в мастер-классах от приглашенных специалистов, а также послушать подробнее о работе разных служб.

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В МО РФ хотят установить единый предельный возраст службы для контрактников
В Минобороны РФ хотят ввести единый предельный возраст службы для контрактников
08 февраля 2024, 14:20

Фото: iStock/scaliger

В Минобороны РФ предложили установить единый предельный возраст пребывания на службе для всех, кто подписал контракт во время мобилизации и военного положения, об этом говорится в новом законопроекте.
Изменить хотят четвертую статью ФЗ № 269 от 24 июня 2023 года. Таким образом, предельный возраст службы могут определить для высших офицеров - в 70 лет, для иных категорий - в 65 лет.

В конце июня прошлого года вступил в силу закон, согласно которому в период мобилизации повышается предельный возраст службы по контракту до 70 лет для высших офицеров и до 65 лет для других воинских званий.

Напомним, 14 июля Госдума одобрила поправку о повышении на пять лет предельного возраста пребывания в запасе некоторых категорий граждан, имеющих воинские звания.

Предельный возраст некоторых военнообязанных лиц увеличили в соответствии с поправкой в законодательстве. Изменения коснулись пребывающих в запасе солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Предельный возраст таких военнообязанных, относящихся к первому разряду, повышается с 35 до 40 лет, для второго разряда — с 45 до 50 лет, для третьего разряда — с 50 до 55 лет.

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#депутат
#солдат
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Калтайса избрали зампредом Мособлдумы
08 февраля 2024, 14:14

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Александр Калтайс избран заместителем председателя Московской областной думы. Помимо этого, он стал членом комитета Мособлдумы по транспорту, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Кроме того, определены территориальные округа для работы депутата. Его приёмная будет находиться в городском округе Красногорск. Как напомнили в пресс-службе, все эти решения приняты в связи с досрочным прекращением полномочий Кирилла Жигарева. Ранее вакантный мандат депутата от фракции ЛДПР передали Калтайсу.

Александр Калтайс родился 11 января 1968 года. Закончил Институт экономики и культуры по направлению «Реклама и связи с общественностью». Прошёл профессиональную переподготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России. Является менеджером в области государственного и муниципального управления.

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#мособлдума
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#подмосковье
#московская область
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В Президентской академии в Красногорске состоится День открытых дверей
08 февраля 2024, 14:00

Фото: iStock/max-kegfire

Для школьников и их родителей 18 февраля в 12.00 состоится День открытых дверей в Московском областном филиале Президентской академии в Красногорске. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Школьники и их родители смогут ознакомиться с Президентской академией. Их проведут «Маршрутом абитуриента» по всему кампусу и покажут аудитории, тренажерный и фитнес залы, библиотеку, видеостудию, столовую и многое другое. Также посетителям расскажут о предстоящих мероприятиях для абитуриентов и о насыщенной внеучебной жизни, в которой студенты принимают активное участие.

Желающим поступить в данное учебное заведение также раскроют нюансы поступления в 2024/2025 году. Им расскажут, какие предметы ЕГЭ нужно сдать, чтобы их учли при поступлении, назовут минимальное число баллов для поступления и количество бюджетных мест.

День открытых дверей состоится в Красногорске, по адресу: ул. Речная, д.8, корпус 2. Для посещения мероприятия предварительная регистрация не требуется.

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#день открытых дверей
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В Клину провели всероссийский семинар «Формула успешного лета»
08 февраля 2024, 13:20

Фото: Данила Кирьянов

В Клину прошел Всероссийский семинар по организации отдыха для детей «Формула успешного лета». об этом сообщил корреспондент.
Мероприятие проходило на базе клинского оздоровительного центра «Горизонт». В образовательном семинаре принимали участие руководители и вожатые детских лагерей из 25 регионов страны и Казахстана.

«В этом году в нашем центре пройдет полная трансформация программы отдыха. По-прежнему, наши смены будут яркими, творческими спортивными, но также мы включим в программу робототехнику и искусственный интеллект», - поделился директор оздоровительного центра «Горизонт» Дмитрий Горячев.

Стоит отметить, что в ходе трех дней обучения участники смогли обменяться профессиональным опытом, а также поближе познакомиться с городом.

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#подмосковье
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Воскрешение из мертвых: российские ученые излечат рак и увеличат мозг
День науки: Российские ученые рассказали о главных открытиях
08 февраля 2024, 13:12

Фото: iStock/shironosov

В День российской науки состоялась пресс-конференция, на которой ведущие ученые рассказали о передовых исследованиях. Что специалисты говорят о зомби-вирусах, какие препараты разработаны для противостояния раку и пандемии, читайте в материале корреспондента «Радио 1» Даны Игумновой.

Зомби-вирусы, воскресающие из мертвых

Американское издание Daily Mail сообщало, что в США обнаружен зомби-вирус, который превращает животных в «живых мертвецов». Инфекционная молекула поражает мозг и нервы, что приводит к пугающему внешнему виду, измененному сознанию, и «стеклянным глазам» животного. Кроме того, есть мнения, что подобная инфекция может воскресить уже умершее существо.

На вопрос корреспондента о том, правда ли существуют вирусы, которые способны вернуть жизнь живому организму, заведующая группой генной иммунноонкотерапии Института биоорганической химии им. акад. М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова, заведующая сектором генной онкотерапии в Институте молекулярной генетики НИЦ «Курчатовский институт» Ирина Алексеенко ответила, что в настоящее время таких бактерий не существует.

«Нет. Это не правда. Вирусы не могут изменить человека или превратить животного из мертвого в живого. Пока не научились делать такого. Пока есть такая мечта, сделать так, чтобы человек жил дольше, занять у него органы и попытаться замедлить старение. Это можно сделать разными способами. Сейчас есть в России такая технология, которая создала систему оценки биологического возраста и влияния на него. Теоретически человек может прожить до 152 лет», - сообщила Алексеенко.

Ученые увеличат способности мозга и излечат от рака

Эксперт рассказала об одном из направлений генетики, которое позволит увеличить способности человека мыслить и анализировать большой объем информации.

«Есть такое генетическое направление - термогенетика, с помощью нее можно активировать определенные зоны мозга, чтобы можно вылечить какое - либо заболевание или увеличить многократно способности человека мыслить, анализировать большой объем информации. Есть понятие новая эра медицины – эра генетических технологий», - добавила Алексеенко.
Она также назвала три области, которые оказывают максимальное влияние на жизнь человека:

  1. Сегментирование нового поколения, которое позволяет ученым одновременно определять структуру генома, мутации и видеть изменения в поведении ген. Это позволит определить основу заболевания и методы лечения
  2. Генетическое редактирование. В ноябре прошлого года был одобрен первый препарат для лечения наследственных заболеваний, анемии. Все пациенты, которые получили такое лечение, полностью выздоровели
  3. Генная терапия – это когда терапевтические гены доставляют в клетки человека с помощью вирусных и невирусных носителей. Мы сделали препарат для лечения разных видов онкологий, он уже прошел несколько клинических исследований
Алексеенко сообщила, что научное медицинское сообщество намерено произвести неспецифическую вакцину, которая сможет обучать иммунитет.

«Вакцина необходима для экстренных профилактик инфекционных заболеваний. Она позволит переждать пандемию. Вообще генетические технологии в России –самые быстроразвивающихся технологии», - отметила Алексеенко.
Эксперт подчеркнула, что работа в сфере генетики осуществляется на мировом уровне, и иногда российские исследователи превосходят коллег.

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#вирусы
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В Подмосковье к сетям «Мособлэнерго» подключили почти 2 тысячи предприятий МСБ
08 февраля 2024, 13:01

Фото: пресс-служба министерства энергетики Московской области

За год энергетики подключили более 1,8 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса Подмосковья к сетям «Мособлэнерго». Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.
«Мособлэнерго» принимает активное участие в проектах, которые направлены на развитие предпринимательской деятельности на территории региона.

«Мособлэнерго» с учетом своего опыта и знаний смогло предложить необходимое решение по быстрому подключению таких объектов — с учётом короткого сезонного использования требовалось оперативное подключение объектов, что и было реализовано с использованием процедуры временного технологического присоединения — с момента подачи заявки до старта продажи мороженного или хот-догов проходило не более двух недель. В текущем году работа в этом направлении будет продолжена», — отметили в ведомстве.

Помимо этого, за прошлый год в общей сложности к электросетям были подключены свыше 14 тысяч потребителей Московской области.

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