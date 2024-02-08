Бойцам СВО передали подарки из Каширы

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Жителям Каширы, принимающим участие в специальной военной операции на Украине, привезли подарки, собранные в рамках проекта «Кашира — Всё для Победы!», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Участников проекта поблагодарил руководитель Каширского отделения «Боевого братства» Александр Серяпин.
Собранные вещи передал бойцам на Купянском направлении один из уроженцев Каширы, который был в служебной командировке в Московской области.
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«Огромная благодарность всем, кто считает своим долгом участвовать в сборе помощи для наших бойцов, кто вкладывает в общее дело частичку своего труда, своей души», — сказал Серяпин.
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Лев Каштанов