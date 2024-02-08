Шольц выразил опасения по поводу возможной победы России на Украине

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Канцлер ФРГ Олаф Шольц в своей статье заявил, что успех России в военной операции не только лишил бы Украину свободы и независимости, но и серьезно изменил облик Европы в целом.
Шольц отметил важность постоянной финансовой и военной поддержки Вооруженных Сил Украины. Он предупредил, что без такой поддержки страны Запада рискуют проснуться в мире, который станет еще более нестабильным и угрожающим, чем во времена холодной войны. Об этом он заявил в статье для Wall Street Journal.
Эти высказывания германского лидера подчеркивают серьезность ситуации на востоке Украины и необходимость активного участия Запада в ее разрешении.
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«Победа России на Украине не только станет концом Украины как свободного, демократического и независимого государства, но и радикально изменит облик Европы. Это нанесет серьезный удар по либеральному мировому порядку», — отметил Шольц.
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Маруняк Сергей Дмитриевич