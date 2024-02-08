В СК установили имя командира, ответственного за обстрел пекарни в Лисичанске

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Следственный комитет РФ установил, кто виновен в страшном обстреле пекарни в Лисичанске, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на СК.
Напомним, 3 февраля Вооружённые силы Украины нанесли удар по зданию пекарне в мирном городе Лисичанск Луганской Народной Республики. В результате погибли 28 человек, включая беременную женщину и пятилетнего ребёнка. Ещё 10 человек были госпитализированы с ранениями разной степени тяжести.
Отмечается, что в ближайшее время всем причастным в этом преступлении будут выдвинуты обвинения. Помимо этого, Следственный комитет решит вопрос с заочным арестом виновых.
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«По предварительным данным, атака здания, в котором находились люди, была произведена из американской системы HIMARS третьим дивизионом 107 реактивной артиллерийской бригады ВСУ под командованием подполковника Евгения Родина», — сообщил собеседник агентства.
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Евгения Парфентьева