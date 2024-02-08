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В СК установили имя командира, ответственного за обстрел пекарни в Лисичанске

СК установил виновных в обстреле пекарни в Лисичанске
08 февраля 2024, 13:31
Фото: iStock/Prostock-Studio

Фото: iStock/Prostock-Studio

Следственный комитет РФ установил, кто виновен в страшном обстреле пекарни в Лисичанске, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на СК.
Напомним, 3 февраля Вооружённые силы Украины нанесли удар по зданию пекарне в мирном городе Лисичанск Луганской Народной Республики. В результате погибли 28 человек, включая беременную женщину и пятилетнего ребёнка. Ещё 10 человек были госпитализированы с ранениями разной степени тяжести.

«По предварительным данным, атака здания, в котором находились люди, была произведена из американской системы HIMARS третьим дивизионом 107 реактивной артиллерийской бригады ВСУ под командованием подполковника Евгения Родина», — сообщил собеседник агентства.


Отмечается, что в ближайшее время всем причастным в этом преступлении будут выдвинуты обвинения. Помимо этого, Следственный комитет решит вопрос с заочным арестом виновых.

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#следственный комитет
#лнр
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#всу
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Российские военные улучшили свои стратегические позиции на Донецком фронте
Министерство обороны России: ВС укрепили позиции на Донецком направлении
08 февраля 2024, 14:19

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские военные сместили баланс сил на Донецком направлении, овладев более стратегически выгодными рубежами и позициями, сообщили в министерстве обороны РФ.
В сводке ведомства отмечается, что на Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск России заняли лучшие рубежи и позиции, проведя успешные операции по огневой поддержке и нанесению поражений живой силе и технике 22-й и 92-й механизированных бригад Вооруженных Сил Украины в районах населенных пунктов Клещеевка и Андреевка Донецкой народной республики.

В результате этих действий украинские войска понесли значительные потери, включая до 310 военнослужащих, один танк и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы российские силы поразили артиллерийскую систему M777 производства США, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, гаубицу Д-20, орудие Д-30 и противотанковую пушку МТ-12.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» также улучшили свои позиции впереди передовой линии. При поддержке артиллерийского огня российские бойцы отразили две атаки штурмовых групп двух бригад ВСУ в районе Ямполовки в ДНР и Серебрянского лесничества. В результате этих столкновений украинские войска потеряли до 230 военнослужащих, три боевые бронированные машины и пять автомобилей.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» в сотрудничестве с авиацией нанесли удары по боевикам и технике двух украинских бригад в районах Угледара и Макаровки. Украинские военные потеряли более 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Акация», САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-20.

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#военные
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Киев начал вербовать латиноамериканцев в ВСУ, заманивая деньгами
AP: Киев вербует латиноамериканцев, которые идут в ВСУ ради денег
08 февраля 2024, 13:41

Фото: iStock/breakermaximus

В прошлом году Киев начал вербовать латиноамериканских наемников, которые готовы участвовать в боевых действиях ради денег. Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, ссылаясь на офицера координационного департамента иностранного легиона ВСУ Александра Шахури.
Он рассказал, что в первое время СВО наемники прибывали в основном из бывших советских республик и из англоязычных стран. Уже в 2023 году в ВСУ появились испаноязычные вербовщики.

Бывший военный медик Эктор Берналь, руководящий центром тактической медицины под Боготой, рассказал, что за последние восемь месяцев у него обучались 20 колумбийцев, которые потом отправились в зону СВО для участия в боевых действиях на стороне ВСУ.

«Они похожи на латиноамериканских мигрантов, которые едут в США в поисках лучшего будущего. Наемники из Колумбии мотивированы лишь экономической необходимостью, а не желанием защитить флаг другой страны», - рассказал Берналь.

По информации агентства, в Колумбии только генералы получают порядка шести тысяч долларов в месяц. При этом остальные получают от 330 до 900 долларов. На Украине иностранные наёмники получают 3,3 тыс. долларов независимо от гражданства. При ранее им положена выплата до 28 тысяч долларов, а в случае гибели их родственники должны получить до 400 тысяч долларов.

Однако на практике складывается так, что родственники погибших наемников практически не могут получить никакой информации. Чаще всего на их запросы нет ответов.

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#наемники
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Шольц выразил опасения по поводу возможной победы России на Украине
Шольц: успех России на Украине – удар по принципам либерального мирового уклада
08 февраля 2024, 13:08

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в своей статье заявил, что успех России в военной операции не только лишил бы Украину свободы и независимости, но и серьезно изменил облик Европы в целом.
Шольц отметил важность постоянной финансовой и военной поддержки Вооруженных Сил Украины. Он предупредил, что без такой поддержки страны Запада рискуют проснуться в мире, который станет еще более нестабильным и угрожающим, чем во времена холодной войны. Об этом он заявил в статье для Wall Street Journal.

«Победа России на Украине не только станет концом Украины как свободного, демократического и независимого государства, но и радикально изменит облик Европы. Это нанесет серьезный удар по либеральному мировому порядку», — отметил Шольц.

Эти высказывания германского лидера подчеркивают серьезность ситуации на востоке Украины и необходимость активного участия Запада в ее разрешении.

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В МИД Украины признали, что Россия сильнее Европы
Кулеба: Европа не может соперничать с Россией в военной сфере
08 февраля 2024, 12:54

Фото: iStock/ffikretow

Оборонная промышленность Европы не может составить конкуренцию российской, а это приводит к дефициту снарядов в ВСУ. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в рамках пресс-конференции по итогам встречи с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.
«Масштаб конфликта и использования Россией артиллерии достигли того уровня, к которому, будем откровенны, европейские склады и оборонная индустрия были не готовы», - заявил Кулеба.

Он подчеркнул, что ВСУ действительно испытывают страдания от дефицита вооружения, отметив, что главной целью является не допустить перехода в стадию снарядного голода.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский также заявлял, что украинское руководство призналось, что армия находится в очень тяжелом положении из-за острого дефицита снарядов и преимущества ВС РФ в артиллерии.

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#вооружения
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В Польше заявили о беспомощности ВСУ перед российскими ударами
Глава МИД Польши: в Киеве признались в бессилии перед ударами ВС РФ
08 февраля 2024, 11:19

Фото: iStock/JARAMA

Украинское руководство призналось, что армия находится в очень тяжелом положении из-за острого дефицита снарядов и преимущества ВС РФ в артиллерии. Такое заявление сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
«Это драматическая ситуация. У Украины нехватка боеприпасов. Когда я был в Киеве, мне отчетливо объяснили, насколько большая разница в ударной мощи между российской и украинской армией», — отметил Сикорский в интервью TVP Info.

При этом, по его словам, возвращение Дональда Трампа на пост президента США усугубит ситуацию для ВСУ, так как, вероятно, он полностью прекратит финансировать Украину.

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на сотрудника СБУ Украины писало, что ВСУ столкнулись с острым дефицитом артиллерийских боеприпасов, на один снаряд, выпущенный ВСУ, приходится десять российских.

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#вооружения
#сбу
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«Мы не владеем магией»: В ЕС ответили на новое требование Украины
Боррель: У ЕС нет волшебной палочки, чтобы бесконечно помогать Украине
08 февраля 2024, 11:02

Фото: iStock/artJazz

Европейский союз не владеет магией, при помощи которой можно было бы бесконечно помогать Украине, с таким заявлением выступил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью для телеканала «Рада».
«Вам нужно больше, и мы должны дать больше, но у меня нет магии. У меня нет волшебной палочки. Возможности оборонной промышленности Европейского союза были очень слабыми», — прокомментировал ситуацию Боррель.

По его словам, все снаряды, которые хранились на складах Европейского союза, уже были отданы Вооружённым силам Украины.

Напомним, ранее стало известно, что американский Сенат не одобрил законопроект, в котором предполагалось выделить новый транш помощи Украине размером в 60,06 миллиардов долларов.

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Боец ВС РФ героически погиб, не став стрелять в экипаж ВСУ, за который воевал его сын

Шольц: Украина может столкнуться с серьезной нехваткой оружия и боеприпасов
#всу
#сво
#евросоюз
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Боец ВС РФ героически погиб, не став стрелять в экипаж ВСУ, за который воевал его сын
Newsweek: Российский солдат пощадил экипаж воюющего за ВСУ сына
08 февраля 2024, 10:39

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Украинский военный рассказал, как его отец, воюющий за Россию, спас ему жизнь, прекратив огонь по их экипажу, в интервью для Newsweek.
По словам украинского бойца, половину своей жизни он прожил в России. Когда началась спецоперация, отец предложил ему вступить в ряды Вооружённых сил РФ, однако, он отказался, и пошёл воевать за ВСУ.

«Он сказал: «Сынок, как только я узнал, что это ты, я перестал стрелять». Я ответил: «Ну и что?» Когда мы уходили, что-то продолжало приближаться к нам», — рассказал военный.

После того, как отряд ВСУ ушёл, танк ВС РФ, в котором находился отец украинского военного, был уничтожен при помощи FPV-дронов.

Отмечается, что эта трагическая история произошла под Авдеевкой.

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#всу
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Украина призывает наёмников со всего мира вступать в ряды ВСУ
AP: Украина призывает наемников со всего мира из-за тупика на фронте
08 февраля 2024, 10:23

Фото: iStock/e-crow

Украина на фоне безвыходной ситуации на поле боя призывает наёмников со всего мира вступать в ряды ВСУ. Об этом передает агентство Ассошиэйтед Пресс, ссылаясь на офицера координационного департамента иностранного легиона ВСУ Александра Шахури.
«На фоне тупиковой ситуации на поле боя с РФ Украина расширяет систему, позволяющую людям со всего мира присоединиться к украинской армии», - говорится в сообщении агентства.

При этом уточняется, что в начале 2022 года Киев заявлял, что на в рядах ВСУ воюют порядка 20 тысяч наемников из 52 стран. Согласно сообщению, сейчас украинские власти начали соблюдать секретность и не называют цифры наёмников, находящихся на поле поя. Однако все же уточняют, что профиль боевиков изменился.

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#всу
#киев
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Замаскированные мины и отступление ВСУ: последние новости СВО
Сводка событий СВО за сутки
08 февраля 2024, 10:14

Фото: iStock/Tomas Ragina

ВСУ используют сельскохозяйственные дроны для сброса мин на местность, чтобы затруднить продвижение ВС РФ. Российские бойцы работают по позициям противника артиллерией и фугасными бомбами. О последних событиях в зоне спецоперации и о том, где ВС РФ вынудили отступить ВСУ на 2 км, читайте в материале «Радио 1».

Купянское направление


ВС РФ выбили бойцов ВСУ из промзоны, расположенной в Белогоровке. Российским военным удалось расширить зону контроля в районе Тернова и Табаевки. В результате противостояния в Первомайском, ВСУ отступили на 2 км.

Запорожское направление


ВСУ используют на Запорожском направлении замаскированные минометные гнезда, однако российским операторам БПЛА удается их обнаруживать и ликвидировать.

При поддержке артиллерии ВС РФ нанесли поражение живой силе противника в районах населённых пунктов Жеребянки и Работино. Были уничтожены 128-я горно-штурмовая и 118-я механизированная бригада ВСУ, об этом в своем телеграм-канале сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов.

По информации портала «Два майора», ВСУ массово применяют дроны, что затрудняет продвижение ВС РФ. Российские войска работают по позициям украинских сил артиллерией и ФАБами (фугасные авиационные бомбы – прим.ред).

В Канаде предрекли полный отказ Запада от помощи Украине при следующем шаге Зеленского
В Канаде предрекли полный отказ Запада от помощи Украине при следующем шаге Зеленского

Донецкое направление


Российские войска закрепились на восточной части Новомихайловки. Идут бои в районе Победы и севернее Никольского, сообщил военный корреспондент Евгений Лисицын.

Зафиксированы также атаки ВС РФ у Георгиевки, без продвижения. Российские войска пытаются перерезать основную логистическую линию в Ласточкине и наступают в районе Очеретина.

Херсонское направление


ВС РФ активно бьют по правобережью Днепра и атакуют Крынки. Тяжелые снаряды и бомбы российские военные активно не применяют из-за близости позиций войск ВС РФ и ВСУ. Противник минирует местность минами, сбрасывая их с сельскохозяйственных дронов «Баба Яга». Отмечается, что ВСУ стали реже использовать крупнокалиберные боеприпасы заподного производства.

«Несколько дней назад я также писал, что наши военные наблюдают на ЛБС снижение частоты использования крупных калибров западных боеприпасов. Значит стали экономить на разных участках фронта. Если грамотно прикрыться антидронными средствами, то есть шанс порвать фронт сразу в нескольких местах», - написал в своем телеграм-канале военный корреспондент Евгений Поддубный.

Артемовское направление


Позиции ВСУ в Богдановке под постоянным огнем российской артиллерии. Восточнее Клещеевки ВС РФ взяли опорники украинских войск. Самые ожесточенные бои идут в Богдановке, Красном, Хромове и в восточной части Часова Яра.

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